Când începe Românii au talent 2024, sezonul 14. Fanii mai au foarte puțin de așteptat

Fanii Românii au talent au toate motivele de bucurie, pentru că noul sezon urmează să înceapăcurând la Pro Tv. Ultimul sezon, cel cu numărul, 13 a ajuns la final în aprilie 2023, când când Rares Prisăcariu a câștigat marele premiu pus în joc. Când începe Românii au talent 2024? Iată data oficială.

Sezonul 13 a fost câștigat de Rareș Prisăcariu, copilul care a uimit juriul și publicul cu talentul său.

Citește și: Narcis Ianău, finalistul primului sezon Românii au talent, a dat lovitura! Ce a ajuns să facă, la 10 ani de când a participat la show-ul de la Pro TV

„Sunt foarte emoționat că am putut să dau o impresie bună și oamenii m-au votat. Nu mă așteptam să câștig. Am avut multe emoții și cred că am transmis. I-aș sfătui pe toți să vină la Românii au talent pentru că știu că toți au un har”, a spus Rareș.