Narcis Ianău, finalistul primului sezon Românii au talent, a dat lovitura! Ce a ajuns să facă, la 10 ani de când a participat la show-ul de la Pro TV

Narcis Ianău a reușit să câștige inimile românilor în momentul în care a participat în primul sezon al show-ului „Românii au talent” și a ajuns până în finală. Adrian Țuțu a fost desemnat marele câștigător, dar cariera artistului nu s-a oprit aici. El a ajuns pe culmile succesului după emisiune.

Narcis Ianău și-a câștigat succesul prin talentul uluitor pe care îl are. Acesta a ajuns să cânte pe cele mai mari scene din lume și să se bucure de colaborări cu artiști extrem de cunoscuți. Au trecut 10 ani de când a participat la emisiunea „Românii au talent”, iar cariera fostului concurent a fost conturată.

„Ce-am făcut de-atunci?…. Pot spune că destul de multe: Am studiat, mi-am conturat un început de carieră, am văzut, până la această vârstă, o mult mai mare parte din lume decât aș fi îndrăznit să visez, am cântat, așa cum de mic îmi doream, pe multe din scenele mari, celebre din lume…

Imediat după emisiune, viața mea și-a urmat cursul ei firesc.

Diferența a constat in faptul că, primind validarea mult râvnită, pe parcursul emisiunii, am prins acel plus de încredere în mine de care mai aveam nevoie și care m-a adus în direcția pe care mi-o doream: să-mi fac o carieră în muzică.

Odată stabilit acest obiectiv, m-am concentrat cu toată forța pe îndeplinirea lui.”, a zis Narcis Ianău pentru Ciao.