Cum s-a schimbat viața mecanicului auto Radu Palaniță, după Trofeul „Românii au talent”: „Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și-n traistă” Interviu EXCLUSV

Au trecut mai bine de doi ani de când un solist, de profesie mecanic auto, avea să câștige „Românii au talent” (PRO TV). Se întâmpla la doar câteva luni de la eșecul avut la un alt show de top, „Vocea României”. De atunci, potrivit propriilor mărturisiri, făcute în exclusivitate pentru Playtech Știri, viața sa s-a schimbat. Radu Palaniță face acum ceea ce-i place. Radu cântă, deși până la 35 de ani nu știa că este atât de talentat. Din banii din premiu, el și-a cumpărat o casă și a investit în aparatură. În prezent, Ovidiu Komornyik și Adrian Daminescu îi sunt nu doar prieteni, ci și artiștii care-l sprijină în carieră.

Playtech Știri: Au trecut doi ani de când ați câștigat „Românii au talent”. Ce a însemnat acest succes și cât v-a ajutat în carieră?

Radu Palaniță: M-a ajutat și în continuare mă ajută. E o lume pe care eu am descoperit-o în acel an, o lume în care chiar îmi place să fiu.

Cânt la anumite evenimente. Recent, am fost în Italia la San Remo senior, unde am ajuns în finală. Nu am câștigat, dar nu întotdeauna e vorba de a câștiga, ci și de a participa.

Playtech Știri: Ce v-a determinat să participați la „Românii au talent”?

Radu Palaniță: La ”Românii au talent” m-am prezentat după vreo patru ani și jumătate după ce am descoperit că pot cânta. Eu până în 2015 nu am știut că pot face asta.

După acea perioadă de karaoke, am fost îndemnat să mă prezint la „Vocea României”, prima oară. Unde din păcate nu am întors niciun scaun, în 2019, iar la câteva luni am ajuns la „Românii au talent”, competiție pe care am și câștigat-o.