Cadoul neașteptat pe care l-a primit Cătălin Măruță. Vedeta de la Pro TV a împlinit 43 de ani

Cătălin Măruță a împlinit astăzi frumoasa vârstă de 43 de ani, iar încă de la primele ore cadourile și mesajele frumoase au început să curgă. Ce surpriză i-au făcut colegii de la „Vorbește Lumea”? L-au luat pe nepusă masă.

Ce cadou special a primit Cătălin Măruță?

Celebrul prezentator al emisiunii „La Măruță” este în vizorul românilor de ani buni, are o carieră fulminantă, o familie model și fani care îl urmăresc în fiecare zi cu drag pe micile ecrane. Vedeta împlinește azi 43 de ani, motiv pentru cadouri aparte de la rude și prieteni.

Colegii de la „Vorbește Lumea” l-au întâmpinat încă de la porțile sediului postului de televiziune. Acesta a fost surprins să primească de la ei un ceas de perete imens care avea printat pe el o poză cu acesta de când avea părul lung.

VEZI imaginile în galeria FOTO

Din lista cuvintelor deosebite primite azi nu puteau să lipsească tocmai cele ale partenerei sale de viață. Cunoscuta artistă i-a urat toate cele bune și i-a mulțumit pentru tot. De asemenea, a spus că anul petrecut în izolare a fost unul fabulos pentru că l-a avut alături.

„Cel mai bun lucru din ultimul an a fost că am fost izolată acasă alături de el”

„La mulți ani, iubitul meu! ❤️Ador să sărbătoresc fiecare an cu tine! Recunosc, cel mai bun lucru din ultimul an a fost că am fost izolată acasă alături de el, iubirea vieții mele, și copiii noștri!❤️”, a fost mesajul soției sale.

Un cadou asemănător cu cel de anul acesta a fost la aniversarea de 31 de ani, când a primit tot un ceas personalizat, dar de mână. Se pare că cei din preajma sa vor cu tot dinadinsul să-l facă pe moderator să nu uite cât de important e timpul.

“Anul acesta este prima oara cand Andra reuseste sa tina un secret, iar eu nu descopar cu multe zile inainte cadoul de ziua mea”, se amuza Maruta. “De obicei, atunci cand imi cumpara ceva, surpriza nu rezista mai mult de doua, trei minute” , a povestit în urmă cu mult timp acesta.

Ce a spus soția sa despre mariajul lor?