Artistul român care se însoară la 67 de ani. Cătălin Măruță a rămas șocat când a aflat

Gheorghe Gheorghiu a reușit să ascundă bine relația amoroasă pe care o trăiește în prezent, pentru că ea se desfășoară la New York, acolo unde este plecat de o bună bucată de vreme și unde locuiește cu aleasa sa, Gabriela Bâncescu. Artistul a cerut-o de soție în seara de Ajun, femeia a spus ”Da”, iar acum cei doi se pregătesc de nuntă. Declarațiile cântărețului despre marele eveniment din viața sa.

Gheorghe Gheorghiu se pregătește de nuntă la 67 de ani. Artistul a dat detalii despre cea care l-a făcut să renunțe la burlăcie

Gheorghe Gheorghiu a intervenit prin Skype, din New York, în emisiunea ”La Măruță”, marți, pentru a vorbi despre cele mai recente fericite evenimente din viața sa. Solistul s-a declarat fericit de cursul vieții lui, în special de când și-a cerut iubita în căsătorie, în seara de Ajun. Este vorba despre Gabriela Băncescu, o femeie de afaceri originară din Brașov.

„Dar de ce vi se pare că e așa un mare șoc? La casa ei mă așez. Acum sunt tot la New York. Noi ne-am cunoscut acum 30 de ani, cred. Mereu a fost o chimie între noi. Am colaborat încă din 93. Mereu am fost prieteni, oricum. Ea are 50 de ani. În timpul ăsta, ca toată lumea, s-a mai măritat, a mai divorțat, cum e viața. Știi cum e, cel mai bine este să îți cauți sufletul pereche și, dacă nu te înțelegi bine cu sufletul omului din prima, cauți alt suflet, până îl găsești pe cel cu care ești compatibil sută la sută.

Ea are un restaurant în New York, unde cântam cu trupa. Practic, când mergeam în America și aveam cântări, eram angajatul ei. Mereu veneam să cânt aici. Nu știu dacă o să facem noi nuntă cum fac adolescenții, dar o să avem un eveniment civilizat. Ea are un băiat și o fată. Copiii sunt mari. Fiica mea, Andra, când a aflat că mă însor, a zis că trebuie să aibă grijă și de mine cineva, s-a bucurat. Noi ne vedem oricum foarte rar”, a povestit artistul la Pro TV.

Artistul a mai fost însurat

Cea mai cunoscută relație de dragoste a cântărețului s-a consumat în anii 90, când forma atât pe scenă, cât și în viața privată, un cuplu cu Anca Țurcașiu. Însă, solistul a fost însurat doar o dată, cu Camelia, mama Andrei-Ștefania, fata lor. Amândouă locuiesc în Statele Unite, în San Francisco.