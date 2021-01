Bursucu de la Kanal D face bani mulți din altă afacere. Cum a dat lovitura asistentul lui Teo

Din ce face bani Bursucu, pe numele real, Adrian Cristea? Acesta este prezent în emisiunile de la Kanal D, fiind colegul de platou al lui Teo Trandafir, dar și prezentator al emisiunii ”Roata norocului”.

Puțini știu că bărbatul, originar din Constanța, are acolo o afacere foarte prosperă în sezonul estival, care îl ajută să-și rotunjească veniturile. El este de câțiva ani proprietarul unei plaje din stațiunea Mamaia. Deși susține că nu se pricepe la afaceri, îi place să vadă oameni fericiți pe plaja din spatele cazinoului, acolo unde este situată. Acesta a mărturisit că plaja nu este una de fițe, iar prețurile sunt accesibile tuturor.

De altfel, Bursucu a mai povestit că în ce privește televiziunea, el participă la emisiuni încă de la vârsta de 8 ani, datorită grupului ”Meloritm” din care făcea parte atunci. Apoi, și-a început cariera ca dansator, iar mai târziu ca și coregraf.

După ce și-a finalizat cursurile Școlii de Actori a ajuns să prezinte alături de Teo Trandafir, după care i s-a încredințat emisiunea ”Roata norocului”, tot la Kanal D.

„Eram atât de micuț, aveam 8 ani, făceam parte din grupul Meloritm și participam la toate emisiunile de televiziune unde eram invitați, în acea perioadă, dar și la toate concertele de la Sala Palatului, alături de artiștii mari, din acea perioadă: Anca Țurcașiu, Gheorghe Gheorghiu etc. Așa mi-am început eu cariera, după care am devenit dansator, apoi coregraf, am terminat Școala de Actorie. Au urmat intrarea în echipa Kanal D, la Teo Show, apoi și proiectul Roata Norocului, tot la Kanal D. A fost un drum frumos, iar acum chiar mă simt împlinit. Fac exact ceea ce îmi place”, a spus colegul lui Teo Trandafir, Bursucu.