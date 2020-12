EXCLUSIV Cele mai grele momente pentru Bursucu de la Kanal D. Nu a avut ce să facă, i-a fost imposibil

Pentru Adrian Cristea zis Bursucu, coprezentatorul emisiunii „Teo Show” și prezentatorul emisiunii „Roata Norocului”, de la Kanal D, pandemia a fost un chin. A fost nevoit să stea departe de familia pentru care făcea zilnic naveta la Constanța și să se autoizoleze în apartamentul lui din Bucureşti. Îi e dor și de fiică, dar și de iubita lui, Andreea, manager-ul unui parc de distracţii din Mamaia. Bursucu a spus totul despre singurătatea din izolare, dar și despre filmările pentru emisiunea de Revelion de la Kanal D, într-un interviu exclusiv pentru Playtech.ro.

”Fetița mea începe să conștientizeze că plec la București și trebuie să plec fără să mă vadă, astfel încât să nu plângă”

Ai plecat de acasă în pandemie. Ți-ai lăsat la Constanța iubita și fetița. Cum ai rezistat fără ele?

Mi-a lipsit familia. Nu am resimțit atât de mult izolarea, pentru că am avut șansa de a lucra zi de zi, am interacționat cu oamenii, mi-am petrecut timpul cumva la fel. Am alergat, am făcut TikTok, mi-am ocupat și timpul, și mintea.

Cât de des îți vezi acum familia? Nu ți-e dor de fetiță? Care a fost cel mai greu moment ca tătic?

Săptămânal, plec acasă vineri, după Teo Show, și revin în București luni dimineața. Cele mai grele momente vin de acum încolo. Pentru că fetița mea începe să conștientizeze că plec și trebuie să plec fără să mă vadă, astfel încât să nu plângă. Dorul este uriaș, nu pot să-l compar cu nimic altceva.

”Am reușit să facem un Revelion superb. Am filmat în condiții de pandemie, cu maximă distanțare socială posibilă”

Ai lipsit câteva zile de la ”Teo Show” pentru a realiza emisiunea de Revelion. Ați luat măsuri de protecție? Mulți artiști s-au îmbolnăvit la alte filmări, unii refuză să mai vină

Suntem o echipă extraordinar de precaută, am reușit să facem un Revelion superb, cu măsuri extreme de precauție. Am filmat în condiții de pandemie, cu maximă distanțare socială posibilă. Sunt convins că și ceilalți colegi ai mei din alte televiziuni au luat toate măsurile, dar o clipă de neatenție este de ajuns pentru a lua acest virus. De aceea trebuie să fim extrem de vigilenți. Virusul acesta este foarte contagios și oricine se poate îmbolnăvi. Mă bucur că prietenii și colegii mei din celelalte televiziuni, care au avut acest virus, au avut forme ușoare și au trecut cu bine peste această boală

”Ca prezentator, cel mai mult am învățat de la Teo Trandafir. Am și furat meserie, am studiat mulți prezentatori din afară”

Cine te-a învățat televiziune? Și care a fost cel mai penibil moment trăit la filmări?

La începutul carierei mele, când eram coregraf la un show de dans, cea care m-a învățat ce să fac a fost Mona Segall. Ca prezentator, cel mai mult am învățat de la Teo Trandafir. Am și furat meserie, am studiat mulți prezentatori din afară să văd cum se comportă, ce fac pentru a avea succes. Este o mare diferență între ce se întâmplă la noi și ce se întâmplă în America, de exemplu. Acolo există o lejeritate cu care vedetele vin la emisiuni, mai mare decât există la noi. Publicul lor cere altceva, ascultă altceva. În materie de emisiune zilnică, live, am învățat mult de la Teo. Am deja 10 sezoane de ”Teo Show” și nouă sezoane de ”Roata Norocului”. Am avut în tot acest timp multe momente amuzante, mi s-au rupt și pantalonii, dar eu nu le consider penibile. Sunt amintiri, lucruri care se întâmplă în viața unui om. Nu am niciun regret, faptul că am reușit această performanță spune multe despre seriozitate.