Bunica Andreei Bălan a murit cu o săptămână înainte de concertul artistei de la Sala Palatului: ”Am simțit că nu mai are mult!”

Andreea Bălan, una dintre cele mai apreciate artiste din România, a trecut printr-o pierdere dureroasă cu doar câteva zile înainte de concertul său de succes de la Sala Palatului, desfășurat în luna octombrie. Artista a dezvăluit recent că bunica sa maternă, o prezență importantă în viața sa, a murit la vârsta de 92 de ani, chiar cu o săptămână înainte de marele eveniment.

Andreea Bălan este cunoscută pentru legătura strânsă pe care o are cu familia sa, în special cu mama sa și, până de curând, cu bunica sa. Cântăreața obișnuia să meargă frecvent la țară împreună cu cele două fiice ale sale, oferindu-le astfel ocazia de a petrece timp de calitate alături de străbunica lor.

„Mamaia”, cum îi spunea Andreea bunicii sale, a fost o figură marcantă în copilăria și viața artistei, fiind un simbol al afecțiunii și grijii familiale. De-a lungul timpului, cântăreața a postat deseori pe rețelele sociale imagini alături de bunica sa, iar urmăritorii ei au remarcat absența acesteia în ultima perioadă.

Bunica Andreei Bălan s-a confruntat cu probleme de sănătate care s-au agravat în ultimele luni. Andreea a mărturisit că, deși spera ca bunica să fie prezentă la concertul de la Sala Palatului, acest lucru nu a mai fost posibil.

„Din păcate, am pierdut-o pe mamaia mea dragă, la 92 de ani, în luna octombrie, cu o săptămână înainte de Sala Palatului. Nu am spus nimic atunci, deoarece concertul, sold out, trebuia ținut și nu am vrut să întristez pe nimeni. Am fost foarte tristă, dar am găsit putere și iubire în voi și totul a ieșit superb. Tare aș fi vrut să fie în sală și m-am rugat să nu se întâmple ceva înainte de concert, dar era bolnăvioară și am simțit că nu mai e mult. Așa a fost să fie și sunt recunoscătoare pentru anii în care m-a crescut și pentru tot ce ne-a oferit”, a scris artista pe Instagram.