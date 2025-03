Andreea Bălan, mesaj emoţionant la 6 ani de la cumpăna vieţii sale. A născut-o pe Clara şi apoi inima i s-a oprit: „Dincolo de această lume”

La împlinirea a șase ani de la marea cumpănă a vieții sale, Andreea Bălan a transmis un mesaj emoționant. Pentru artistă, ziua de 4 martie va avea mereu o semnificație uriașă.

Andreea Bălan a avut o experiență dramatică la nașterea fiicei sale, Clara, în 2019. Artista a suferit un stop cardio-respirator imediat după ce a adus-o pe lume, un moment care i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții. Ea a declarat că acel incident a fost o lecție dureroasă, dar și o renaștere pentru ea, făcând-o să aprecieze și mai mult viața și familia sa​.

De ziua Clarei, Andreea a împărtășit pe rețelele sociale cât de importantă este această zi pentru ea, subliniind că nașterea fiicei sale a fost nu doar un moment de bucurie, ci și unul de cumpănă, din care a ieșit mai puternică​.

„Pe 4 martie acum 6 ani a venit pe lume ingerasul meu Clara, fetita mea mica, frumoasa, dragalasa si nazdravana. 4 martie a fost ziua in care am dat viata si totodata ziua in care am revenit la viata, avand parte de clipe grele care m-au marcat pentru todeauna.

O inima s-a oprit pentru cateva secunde si alta a inceput sa bata, dar Dumnezeu a pornit si cealalta inimia ca cei doi ingerasi Ella si Clara sa aiba o mama”, a transmis artista.