Bucurie uriașă pentru Lidia Buble! Artista a dat vestea cea bună. Fanii au felicitat-o imediat

A venit soarele și pe strada Lidiei Buble! Norocul în dragoste s-a dus, dar pe partea profesională se bucură de câteva reușite imense. Ce i-a anunțat cunoscuta solistă pe fanii ei?

Lidia Buble este din ce în ce mai împlinită, dar pe partea profesională. În timpul în care a lăsat iubirea deoparte, s-a hotărât să cucerească topurile din România și din străinătate. Se pare că noua ei piesă despre ochii verzi a prins foarte tare în Londra, așa că artista se bucură acum de un real succes cu noul hit. Invitată la Neatza pentru a-și promova melodia, blondina a părut deseori stângace în convorbirea cu Dani, în timp ce fostul iubit stătea destul de retras. Amintim că aceasta a fost prima apariție publică a celor doi împreună, după despărțirea furtunoasă la care nimeni nu s-ar fi gândit.

„Sunt foarte bine, sunt foarte fericită pentru că piesa merge foarte bine. Suntem pe trending, pe Londra suntem pe locul 7. Dacă mă ajută Răzvan…știe mai bine domnul manager”, a povestit Lidia, invitându-l pe fostul iubit în dialog strict pentru date legate de domeniul pe care-l mai împart împreună. „Suntem pe locul 7 în UK și pe locul 10 în România…în creștere”, a răspuns punctual celălalt prezentator de la Neatza cu Răzvan și Dani. La 00:19 se poate vedea începutul dialogului dintre Lidia și Dani.

„Astăzi, Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că, la un moment dat, am devenit insuficient. Și mă iert și pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe mine pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi… foști iubiți… actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept”

Răzvan Simion