Lidia Buble, declarație șoc despre Răzvan Simion. Ce s-a întâmplat când a divorțat de fosta soție

Lidia Buble și Răzvan Simion s-au despărțit în urmă cu câteva săptămâni, după cinci ani de relație, dar aceștia colaborează în continuare în plan profesional. Artista a vorbit pentru prima dată despre acest subiect, dar și despre începutul relației lor.

”Am fost judecată pentru ce eram și ce spuneam și mă afecta foarte tare. Acum nu mă mai afectează nimic. Cel mai greu mi-a fost în urmă cu cinci ani, când toată lumea credea că e vina mea”, a spus Lidia Buble, în cadrul unei emisiuni TV.

Astfel, după ce lanțul de iubire dintre ea și Răzvan Simion s-a rupt, Lidia Buble a declarat că este bine și foarte fericită, chiar dacă atât pe chipul său, cât și pe chipul prezentatorului parcă încă se poate citi dezamăgirea.

Dar după ce a dezvăluit că a fost judecată pentru divorțul prezentatorului, Lidia Buble a ținut să lămurească care este în prezent relația dintre ea și Răzvan Simion, pentru a nu-și mai ține fanii pe jar.

„Răzvan e pionul principal în cariera mea și vreau să-i mulțumesc că și-n ziua de azi mă sprijină și mă ajută să evoluez. Suntem doi oameni maturi care știm să diferențiem partea sentimentală de partea de afaceri. Mă așteptam să fiu mult mai bombardată cu întrebări despre acest subiect, dar lumea știe că am fost mereu discretă și, Doamne ajută, nu a fost cum îmi imaginam”, a mai precizat artista.

Răzvan Simion a fost cel care a anunțat despărțirea de Lidia Buble, printr-un mesaj pe Instagram.

”Plecam amandoi intr-o calatorie a regasirii de sine. Dar separat.

Ma iert pe minte pt tot ce am fost si pt tot ce n-am fost… Suntem in continuare o echipa si construim proiectul muzical si in rest doi…fosti iubiti…. actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tanar iar astazi sunt intelept (…). ”,a scris Răzvan Simion pe Instagram.