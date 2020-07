Lidia Buble, apariție șoc în public. Cum a fost surprinsă în București

Despărțirea de Răzvan Simion pare să îi priască Lidiei Buble. Cântăreața s-a schimbat radical după despărțire. Se îmbracă și arată tot mai bine, semn că prezentatorul TV este istorie. Astfel, Lidia Buble și-a făcut o apariție șoc în cartierul milionarilor din București, zilele trecute.

Lidia Buble, apariție șocantă în public. Cum a fost surprinsă cântăreața în București

Lidia Buble a trecut peste despărțirea de prezentatorul TV de la Antena 1. Lidia Buble s-a transformat radical, iar ținutele pe care le abordează în ultima vreme sunt mai atrăgătoare ca niciodată. În urmă cu aproximativ o lună, o veste șoc avea să zguduie showbizul. Lidia Buble și Răzvan Simion se despart. Știrea bombă a surprins, mai ales că toată lumea aștepta ca cei doi să-și oficieze dragostea.

De curând, Lidia Buble a fost surprinsă în zona Dorobanți din București, unde cântăreața vizitat un celebru magazin de haine. Lidia Buble a șocat prin apariția ei incitantă. A coborât de la volanul unui Mustang roșu, purtând o salopetă albă extrem de scurtă, care-i punea în evidență formele de invidiat. Salopeta a fost asortată cu o pereche de pantofi cu toc, tot de culoare albă. De asemenea, salopeta beneficia de o crăpătură generoasă în zona bustului, astfel că acesta a fost principala atracție pentru bărbații care se aflau în zonă.

Răzvan Simion a anunțat vestea despărțirii de Lidia Buble

Vestea despărțirii a fost dată de Răzvan Simion. Acesta a postat mesajul de despărțire pe 7 iuni, după care a șters mesajul. Acum, Lidia și Răzvan colaborează în continuare pe plan profesional și au o relație de prietenie.

”O nouă călătorie… Sunt diferit astăzi pentru că am învățat să nu îi mai judec pe ceilalți și nici pe mine. Am învățat să îi iert pe ceilalți pentru că mi-au oferit prea mult ori prea puțin, dar mai ales să mă iert pe mine. Au fost ani în care m-am iubit prea puțin, în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu știam ce să fac. Au fost ani în care m-am ferit de iubire ca de cel mai mare dușman. Au fost ani în care iubirea mi-a fost oxigen. Ce am învățat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoțională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit.

Răzvan Simion vrea să o vadă fericită pe Lidia Buble

Astăzi, Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că, la un moment dat, am devenit insuficient. Și mă iert și pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat.

Mă iert pe mine pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi… foști iubiți… actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept.

Copilul râde:

Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!

Tânărul cântă:

Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!

Bătrânul tace:

Iubirea şi jocul meu e-nțelepciunea! L.B.

Viața frumoasă, Suflețel!” , a scris pe pagina personală de Instagram Răzvan Simion.