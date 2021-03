BRomania, prima reacție după ce a fost prins drogat. Vloggerul a fost clar

Matei Dima, cunoscut în mediul online ca BRomania, a fost prins la volan sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. Polițiștii l-au oprit și l-au supus unui test antidrog, după care a suflat și în fiolă. Oamenii legii au constatat că vloggerul consumase droguri, dar și alcool, motiv pentru care l-au condus la o unitate medicală autorizată pentru recoltarea de probe biologice.

Tânărul în vârstă de 33 de ani va fi cercetat pentru faptele lui, iar autoritățile i-au deschis deja un dosar penal. Matei Dima a oferit și prima declarație după totul s-a aflat în presă.

El a spus că sunt niste lucurri care nu sunt adevărate și că preferă să nu declare nimic, având în vedere că orice spune poate fi folosit împotriva lui. Actorul a mai precizat că lasă organele de poliție să își facă treaba și să se stabilească exact ce s-a întâmplat.

”Nu pot să declar nimic momentan, că se preia și se schimbă, deja am și niște chestii care nu sunt adevărate, dar am zis măcar să o spun personal. Conduceți în siguranță toti! Nu știu ce să zic.Nu am nimic momentan să zic. Nu declar nimic. Las organele de poliție să-și facă treaba. Până nu se stabilește clar ce s-a întâmplat, nu știu. Acum, știți cum sunt oamenii, fiecare o să interpreteze în felul lui. Nu vreau să zic nimic, nici nu vă cunosc. O să o fac și o să o fac corect, știu că este meseria dvs. și poate sunteți de treabă, dar alții nu sunt. Mulțumesc mult că ați venit”, a spus el la Observatornews.ro