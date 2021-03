BRomania, pedeapsă aspră după ce a încălcat legea. Ce riscă să pățească, de fapt

Matei Dima (BRomania), unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din România, ar fi primit o pedeapsă aspră după ce a încălcat legea. Sancțiunea pe care riscă să o primească după ce a fost prins beat și drogat la volan.

Matei Dima, cunoscut sub numele de BRomania, a fost oprit de polițiști în trafic, în acest weekend, în timp ce se afla la munte. Testul rapid a arătat că acesta consumase substanțe de mare risc.

„Nu pot să declar nimic momentan, că se preia și se schimbă, deja am și niște chestii care nu sunt adevărate, dar am zis măcar să o spun personal. Conduceți în siguranță toti! Nu știu ce să zic.Nu am nimic momentan să zic. Nu declar nimic. Las organele de poliție să-și facă treaba. Până nu se stabilește clar ce s-a întâmplat, nu știu.

Acum, știți cum sunt oamenii, fiecare o să interpreteze în felul lui. Nu vreau să zic nimic, nici nu vă cunosc. O să o fac și o să o fac corect, știu că este meseria dvs. și poate sunteți de treabă, dar alții nu sunt. Mulțumesc mult că ați venit”, a fost prima lui reacție, la Observator.