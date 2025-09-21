Ultima oră
Kate Middleton, plasată strategic lângă Donald Trump. Momentul care a făcut-o pe Prințesa de Wales să lăcrimeze la banchetul regal de la Castelul Windsor
21 sept. 2025 | 17:10
de Filon Stan

Britney Spears stârnește îngrijorare după ce a postat clipuri dansând într-o casă murdară, plină de excremente: „Are nevoie disperată de ajutor”

Monden
Britney Spears stârnește îngrijorare după ce a postat clipuri dansând într-o casă murdară, plină de excremente: „Are nevoie disperată de ajutor”
Britney Spears starneste ingrijorare

Britney Spears și-a speriat fanii cu ultima sa apariție! Cântăreața cunoscută în toată lumea a postat pe rețelele sociale un clip în care cântă fals, într-o locuință plină de mizerie!

Britney Spears stârnește îngrijorare

Vedeta stârnește din nou îngrijorări după ce a postat pe Instagram două filmulețe controversate în care cântă fals, îmbrăcată sumar, într-o locuință dezordonată, unde pe podea se vede chiar ceea ce pare a fi excremente de câine, relatează RadarOnline.

„Mă joc cu lumina și fac curățenie în casă ca niciodată”, a scris artista de 43 de ani în descriere, adăugând mai multe emoji-uri cu fețe șocate și zâmbitoare.

@britneyspears

Messing around with lighting and cleaning my house like no tomorrow 😳😳😳😂😂😂

♬ original sound – Britney Spears

Reacția fanilor: „E trist de privit”

În videoclipuri, Britney Spears cântă, în timp ce poartă o pijama minusculă și cizme negre până la genunchi. Încearcă să interpreteze fragmente din Unfaithful de Rihanna și Kiss de Prince, cu un accent britanic.

La un moment dat, repetă „Nu știu cine sunt, oh, oh”, în timp ce, în spatele ei, câinele se plimbă pe lângă o pată suspectă pe podea.

Fanii au reacționat imediat pe X

„Doamne, ce s-a întâmplat cu sărmana Britney, acesta e prețul faimei?”, a scris unul. „Nu e deloc bine!”, a comentat altul. „Are nevoie de ajutor urgent, e trist de privit”, a adăugat un alt utilizator.

Surse apropiate spun că Britney insistă că se ocupă singură de gospodărie și de câini, dar realitatea ar fi cu totul alta: vase nespălate, mizerie și animale care își fac nevoile prin casă, lăsând un miros greu de suportat.

„E un haos total. Câinii sunt neîngrijiți, iar mulți cred că ar trebui predați unei asociații. Britney are nevoie disperată de ajutor în casă, nu se poate descurca singură”, a declarat un apropiat.

De la sfârșitul tutelei, la noi controverse

După ce și-a recăpătat libertatea în noiembrie 2021, punând capăt unei tutele de 13 ani, Britney a dat adesea semne tulburătoare: cheltuieli excesive, filmulețe bizare și chiar apariții online cu cuțite de dans.

Acum, fanii sunt din ce în ce mai îngrijorați nu doar pentru sănătatea artistei, ci și pentru siguranța animalelor sale.

Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Cine va fi NAȘA Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan. Este o vedetă extrem de iubită și respectată în showbiz: O să cânt la nunta lor!
Digi24
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”
Adevarul
Locul din România unde localnicii consumă apă pe banii Primăriei. Cum s-a ajuns la situația aberantă care îngroapă bugetele locale
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Fiica Elenei Udrea a împlinit 7 ani. Cum și-a surprins mama fiica de ziua ei specială, cu 35 de imagini unice
Fiica Elenei Udrea a împlinit 7 ani. Cum și-a surprins mama fiica de ziua ei specială, cu 35 de imagini unice
Monden
acum 7 ore
Ce relație au acum Alina Pușcău și Raluca Bădulescu după scandalurile de la „Asia Express”. Detalii neașteptate
Ce relație au acum Alina Pușcău și Raluca Bădulescu după scandalurile de la „Asia Express”. Detalii neașteptate
Monden
acum 7 ore
Zodiile favorizate de eclipsa de Soare din 21 septembrie 2025. Schimbări neașteptate în viața lor
Zodiile favorizate de eclipsa de Soare din 21 septembrie 2025. Schimbări neașteptate în viața lor
Horoscop
acum 10 ore
Anca Țurcașiu și iubitul, romantici pe bani puțini! Cât au plătit pentru un sejur în Grecia
Anca Țurcașiu și iubitul, romantici pe bani puțini! Cât au plătit pentru un sejur în Grecia
Monden
acum 21 de ore
Parteneri
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Click.ro
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe români. Date de ultimă oră ale climatologilor
Digi24
În rochie roșie, pe tocuri și atent machiată, Elena Udrea a atras toate privirile la ziua de naștere a fiicei sale, Eva Maria. Micuța a împlinit 7 ani / Foto
Unica.ro