Britney Spears stârnește îngrijorare după ce a postat clipuri dansând într-o casă murdară, plină de excremente: „Are nevoie disperată de ajutor”

Britney Spears și-a speriat fanii cu ultima sa apariție! Cântăreața cunoscută în toată lumea a postat pe rețelele sociale un clip în care cântă fals, într-o locuință plină de mizerie!

Britney Spears stârnește îngrijorare

Vedeta stârnește din nou îngrijorări după ce a postat pe Instagram două filmulețe controversate în care cântă fals, îmbrăcată sumar, într-o locuință dezordonată, unde pe podea se vede chiar ceea ce pare a fi excremente de câine, relatează RadarOnline.

„Mă joc cu lumina și fac curățenie în casă ca niciodată”, a scris artista de 43 de ani în descriere, adăugând mai multe emoji-uri cu fețe șocate și zâmbitoare.

Reacția fanilor: „E trist de privit”

În videoclipuri, Britney Spears cântă, în timp ce poartă o pijama minusculă și cizme negre până la genunchi. Încearcă să interpreteze fragmente din Unfaithful de Rihanna și Kiss de Prince, cu un accent britanic.

La un moment dat, repetă „Nu știu cine sunt, oh, oh”, în timp ce, în spatele ei, câinele se plimbă pe lângă o pată suspectă pe podea.

Fanii au reacționat imediat pe X

„Doamne, ce s-a întâmplat cu sărmana Britney, acesta e prețul faimei?”, a scris unul. „Nu e deloc bine!”, a comentat altul. „Are nevoie de ajutor urgent, e trist de privit”, a adăugat un alt utilizator.

Surse apropiate spun că Britney insistă că se ocupă singură de gospodărie și de câini, dar realitatea ar fi cu totul alta: vase nespălate, mizerie și animale care își fac nevoile prin casă, lăsând un miros greu de suportat.

„E un haos total. Câinii sunt neîngrijiți, iar mulți cred că ar trebui predați unei asociații. Britney are nevoie disperată de ajutor în casă, nu se poate descurca singură”, a declarat un apropiat.

De la sfârșitul tutelei, la noi controverse

După ce și-a recăpătat libertatea în noiembrie 2021, punând capăt unei tutele de 13 ani, Britney a dat adesea semne tulburătoare: cheltuieli excesive, filmulețe bizare și chiar apariții online cu cuțite de dans.

Acum, fanii sunt din ce în ce mai îngrijorați nu doar pentru sănătatea artistei, ci și pentru siguranța animalelor sale.