Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
16 oct. 2025 | 18:23
de Violeta Badea

Este fiul uneia dintre cele mai cunoscute cântăreţe din America, însă puţini îl cunosc. Duce o viaţă departe de controversele părinţilor, îl recunoşti?

Monden
Este fiul uneia dintre cele mai cunoscute cântăreţe din America, însă puţini îl cunosc. Duce o viaţă departe de controversele părinţilor, îl recunoşti?
3imagini
Jayden Spears. Sursa foto: Profimedia

Fiul unei celebre vedete americane preferă să ducă o viață discretă, departe de atenția publicului și de controversele legate de părinții săi. Recent, tânărul de 19 ani a fost surprins la cumpărături în Calabasas, California, în contextul în care tatăl său a publicat detalii tulburătoare despre trecutul familiei în memoriile sale.

Cum se descurcă fiul vedetei în umbra scandalurilor

Fiul celebrei cântărețe Britney Spears, Jayden, a fost fotografiat marți, 14 octombrie, în timp ce ieșea din magazinul de lux Erewhon, alături de iubita sa, purtând un tricou alb, blugi gri largi și adidași albi, cu părul castaniu ciufulit.

Tânărul părea relaxat, chiar dacă ziua coincide cu publicarea unui fragment din cartea tatălui său, ”You Thought You Knew”, unde Kevin Federline susține că fiii săi s-au confruntat cu momente tensionate în preajma mamei lor.

”Uneori se trezeau noaptea și o găseau stând în tăcere în pragul ușii, privindu-i cum dorm — ”Oh, ești treaz?” — cu un cuțit în mână”, a scris Federline.

”Apoi se întorcea și pleca fără nicio explicație.”

Cu toate acestea, Jayden și-a continuat rutina zilnică fără a da atenție controverselor, demonstrând că preferă să ducă o viață normală, departe de tumultul mediatic care înconjoară familia sa.

Vezi și:
Britney Spears stârnește îngrijorare după ce a postat clipuri dansând într-o casă murdară, plină de excremente: „Are nevoie disperată de ajutor”

”Mi-am îndeplinit cele mai mari visuri”

Memoriile lui Federline oferă detalii ”extrem de intime și transparente” despre căsătoria cu Britney Spears și despre provocările în creșterea copiilor lor, relatează Daily Mail.

Fostul dansator de rezervă a recunoscut dificultățile emoționale cu care s-au confruntat Jayden și fratele său Sean, menționând că ”adevărul este că această situație cu Britney pare să se îndrepte cu viteză spre ceva ireversibil”.

”Mi-am îndeplinit cele mai mari visuri, am făcut față unei despărțiri dureroase și am îndurat ridiculizări constante, toate acestea în timp ce deveneam tatăl de care copiii mei aveau nevoie”, a adăugat Federline.

Cum reușește tânărul să-și păstreze viața privată

În ciuda tensiunilor dintre părinți, Jayden pare să fi ales discreția. El a fost văzut purtând un caddy cu smoothie-uri scumpe, preferință ce reflectă obiceiurile de consum ale tinerilor din zona Los Angeles. Prietena sa îl însoțea la cumpărături, păstrând și ea un profil discret.

Reprezentanții lui Spears au subliniat că focusul artistei rămâne pe bunăstarea copiilor săi: ”Tot ce îi pasă sunt copiii ei, Sean Preston și Jayden James, și bunăstarea lor în timpul acestui scandal.” Jayden pare să înțeleagă această linie, continuând să ducă o viață obișnuită, în ciuda controverselor și a atenției media constante.

Astfel, fiul celebrei cântărețe reușește să combine viața adolescentină obișnuită cu faptul de a fi parte dintr-una dintre cele mai mediatizate familii din lume, demonstrând că discreția și echilibrul personal pot fi posibile chiar și în mijlocul faimei.

Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei! Ea și Adi Rus mai au doi băieței, pe Iair și pe Isaia!
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Adevarul
Giganții cu păr roșu din legendele amerindienilor. Ce au descoperit arheologii
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Pâine de casă gata în 30 de minute. Reţeta virală a lui Jamie Oliver
Pâine de casă gata în 30 de minute. Reţeta virală a lui Jamie Oliver
Sfaturi Culinare
acum o oră
Zodiile care intră într-o „eră” a puterii începând cu 16 octombrie. Li se schimbă viaţa în bine
Zodiile care intră într-o „eră” a puterii începând cu 16 octombrie. Li se schimbă viaţa în bine
Horoscop
acum 6 ore
Modelul și vedeta de televiziune Pamela Genini, ucisă de iubit în văzul tuturor. Cine este Gianluca Soncin, bărbatul care a omorât-o
Modelul și vedeta de televiziune Pamela Genini, ucisă de iubit în văzul tuturor. Cine este Gianluca Soncin, bărbatul care a omorât-o
Monden
acum 6 ore
Simona Halep, fotografiată alături de un domn grijuliu. Cine este bărbatul care i-a fost alături la cumpărături fostei jucătoare de tenis
Simona Halep, fotografiată alături de un domn grijuliu. Cine este bărbatul care i-a fost alături la cumpărături fostei jucătoare de tenis
Monden
acum 8 ore
Parteneri
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră
Click.ro
VIDEO Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește, vin Banca Mondială sau FMI și îl sterg din pix”
Digi24
„Am vorbit cu ea chiar înainte”. Printre larimi, tatăl femeii ucise pe trecerea de pietoni a făcut primele declarații. Fiul ei de 14 ani e devastat: „Trebuie să-l duc la un psiholog”, dar gestul lui a frânt inimile tuturor
Unica.ro