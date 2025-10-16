Este fiul uneia dintre cele mai cunoscute cântăreţe din America, însă puţini îl cunosc. Duce o viaţă departe de controversele părinţilor, îl recunoşti?

Fiul unei celebre vedete americane preferă să ducă o viață discretă, departe de atenția publicului și de controversele legate de părinții săi. Recent, tânărul de 19 ani a fost surprins la cumpărături în Calabasas, California, în contextul în care tatăl său a publicat detalii tulburătoare despre trecutul familiei în memoriile sale.

Cum se descurcă fiul vedetei în umbra scandalurilor

Fiul celebrei cântărețe Britney Spears, Jayden, a fost fotografiat marți, 14 octombrie, în timp ce ieșea din magazinul de lux Erewhon, alături de iubita sa, purtând un tricou alb, blugi gri largi și adidași albi, cu părul castaniu ciufulit.

Tânărul părea relaxat, chiar dacă ziua coincide cu publicarea unui fragment din cartea tatălui său, ”You Thought You Knew”, unde Kevin Federline susține că fiii săi s-au confruntat cu momente tensionate în preajma mamei lor.

”Uneori se trezeau noaptea și o găseau stând în tăcere în pragul ușii, privindu-i cum dorm — ”Oh, ești treaz?” — cu un cuțit în mână”, a scris Federline. ”Apoi se întorcea și pleca fără nicio explicație.”

Cu toate acestea, Jayden și-a continuat rutina zilnică fără a da atenție controverselor, demonstrând că preferă să ducă o viață normală, departe de tumultul mediatic care înconjoară familia sa.

”Mi-am îndeplinit cele mai mari visuri”

Memoriile lui Federline oferă detalii ”extrem de intime și transparente” despre căsătoria cu Britney Spears și despre provocările în creșterea copiilor lor, relatează Daily Mail.

Fostul dansator de rezervă a recunoscut dificultățile emoționale cu care s-au confruntat Jayden și fratele său Sean, menționând că ”adevărul este că această situație cu Britney pare să se îndrepte cu viteză spre ceva ireversibil”.

”Mi-am îndeplinit cele mai mari visuri, am făcut față unei despărțiri dureroase și am îndurat ridiculizări constante, toate acestea în timp ce deveneam tatăl de care copiii mei aveau nevoie”, a adăugat Federline.

Cum reușește tânărul să-și păstreze viața privată

În ciuda tensiunilor dintre părinți, Jayden pare să fi ales discreția. El a fost văzut purtând un caddy cu smoothie-uri scumpe, preferință ce reflectă obiceiurile de consum ale tinerilor din zona Los Angeles. Prietena sa îl însoțea la cumpărături, păstrând și ea un profil discret.

Reprezentanții lui Spears au subliniat că focusul artistei rămâne pe bunăstarea copiilor săi: ”Tot ce îi pasă sunt copiii ei, Sean Preston și Jayden James, și bunăstarea lor în timpul acestui scandal.” Jayden pare să înțeleagă această linie, continuând să ducă o viață obișnuită, în ciuda controverselor și a atenției media constante.

Astfel, fiul celebrei cântărețe reușește să combine viața adolescentină obișnuită cu faptul de a fi parte dintr-una dintre cele mai mediatizate familii din lume, demonstrând că discreția și echilibrul personal pot fi posibile chiar și în mijlocul faimei.