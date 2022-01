Brigitte Pastramă intervine în scandalul dintre Ilie Năstase și Ciprian Marica: „Taxe în valoare de 3-4 milioane lei”

Brigitte Pastramă intervine în scandalul dintre Ilie Năstase și Ciprian Marica. Totul a început de la baza sportivă a tenismului, în care fotbalistul a investit. Ciprian Marica este noul investitor de la Baza Voința. Fosta soție a lui Ilie Năstase este mereu la sediul afacerii pe care o deține în incinta controversatei baze care a aparținut inițial lui Ilie Năstase. De când Marica a devenit principalul investitor, tenismenul îl acuză că i-a fura afacerea.

Războiul dintre Ciprian Marica și Ilie Năstase, care sunt naș și fin, trece la etapa la tribunal. Tenismenul i-a făcut plângere penală fotbalistului din cauză că acesta l-ar fi exclus abuziv din fundația care îi purta numele.

Fotbalistul a montat și o pancartă la intrare în Baza Voința, pe care sunt asociate numele lui și al lui Ilie Năstase.

În acest context, Brigitte Pastramă trebuie să își mențină afacerea cu locul de joacă transformat în sală de evenimente, astfel încât își petrece tot timpul la Baza sportivă Voința.

„Muncim 12 ore pe zi, că doar trebuie să mai și dormim, nu? Am băgat aici 85.000 de euro, numai 10.000 de euro au costat animalele animatronice”, a declarat Brigitte.

„Eu platesc taxele la DITL . Sunt taxe care pleacă către stat. În momentul acesta, lui Ilie nu-i revine nimic.

Din septembrie, Ilie nu mai încasează nimic. Ciprian are acolo o afacere. Este logic că plățile către o terță persoană juridică se fac în contul acelei persoane juridice!

Eu nu i-am plătit niciodată nimic lui Ilie, nici lui Marica! Eu sunt asociata unei entități juridice. Societatea mea este asociată cu o altă entitate juridică care are cont”, a dezvăluit Brigitte Pastramă, pentru Click!.

„Nu am contract de închiriere, am un contract de asociere, așa cum are de exemplu societatea pe care o administrează Ciprian Marica.

Societatea noastră a construit 6 terenuri tenis, vestiare, un drum de 300 m pe 15 m, a obținut avizele de infrastructură a Academiei de Tenis, a branșat la gaz 6 hectare, adică toată Academia, a plătit către Direcția de taxe și impozite toate taxele restante, de pe vremea Voința, însumând 100.000 €, de acum 3 ani, și alte chestii de logistică.

Nu doar Ciprian a investit și societatea noastră a adus ca aport investiții în infrastructură și taxe în valoare de 3-4 milioane lei”, a mai declarat Brigitte, în exclusivitate, pentru Click!