Ilie Năstase și Ciprian Marica se ceartă pe un teren ce nu le aparține. Cei doi foști mari sportivi au declanșat un adevărat război al declarațiilor în privința situației fostei baze Voința. Ilie Năstase își acuză nașul de căsătorie că vrea să-l dea afară din fundația ce administrează baza și a făcut plângere penală împotriva lui Ciprian Marica. Dar niciunul dintre cei doi nu este, de fapt, proprietarul terenului pe care s-a aflat fosta bază sportivă, actualmente „Năstase & Marica Sports Club”.

Ilie Năstase și Ciprian Marica se ceartă pe un teren ce nu le aparține. Finul și nașul au pornit un adevărat scandal din cauza fostei baze Voința, actualul club sportiv „Marica& Nastase”. Fostul mare jucător de tenis arată cu degetul către Ciprian Marica, acuzându-l că vrea să-l înlăture din fundația care administrează fosta bază sportivă.

Ilie Năstase nu s-a ferit să-l eticheteze pe Marica drept „hoțoman și escroc”, declarând că a depus plângere penală împotriva acestuia.

„Acum am făcut plângere penală, făcută și înregistrată către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, domului procuror general și aici spunem exact ce s-a întâmplat, cum am fost păcalit, cum mi s-a furat fundația. Omul ăsta nu e un om, l-am băgat aici cu un contract la terenul de fotbal și am ajuns să-mi fure fundația și tot terenul. Cum e posibil? Cu acte false. Asistență și reprezentare neloială, fals în înscrisuri oficiale, înșelăciune, uz de fals. Ăsta e dosărelul nostru și trebuie să răspundă tovarășul Marica.

A început ușor-ușor și s-a băgat pe lângă mine, a ajuns să-mi fie și naș, sunt și nași falși, băiatul e un hoțoman, un escroc, care m-a escrocat pe mine și probabil o să facă și cu alții cu alte contracte. Nu îi e teamă, dar dacă nu se întâmplă nimic, eu vin aici cu buldozerul și intru și dărâm tot!”, a declarat Ilie Năstase, conform ProSport.