Ciprian Marica rupe tăcerea în scandalul cu Ilie Năstase. După ce lucrurile păruseră să se calmeze, tensiunea dintre cei doi foști mari sportivi a reizbucnit cu și mai multă putere. Miza tensiunilor între Marica și Năstase, primul fiind și nașul de căsătorie al legendarului jucător de tenis, este fosta Bază Sportivă Voința. Ciprian Marica este acuzat de Ilie Năstase că vrea cu orice preț să-l înlăture din fundația ce-i poartă numele și care administrează baza primită de Nasty de la stat și care este evaluată la 50 de milioane de euro.

Ciprian Marica și Ilie Năstase păreau să fi trecut de momentul încins din luna noiembrie. Ei se reîmpăcaseră și cu ajutorul consilierii oferite de avocații puși la dispoziție lui Năastase de vechiul său prieten, Ion Țiriac.

„Războiul” a reizbucnit, însă, între Ciprian Marica (36 de ani) și Ilie Năstase (75 de ani). O luptă iscată între naș și fin. Ilie Năstase a ieșit în presă cu alte declarații acuzatoare la adresa nașului său de căsătorie. El în acuză pe Marica de fals și uz de fals în înscrisuri oficiale.

„Acum am făcut plângere penală, făcută și înregistrată către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, domului procuror general și aici spunem exact ce s-a întâmplat, cum am fost păcalit, cum mi s-a furat fundația. Omul ăsta nu e un om, l-am băgat aici cu un contract la terenul de fotbal și am ajuns să-mi fure fundația și tot terenul. Cum e posibil? Cu acte false. Asistență și reprezentare neloială, fals în înscrisuri oficiale, înșelăciune, uz de fals. Ăsta e dosărelul nostru și trebuie să răspundă tovarășul Marica”, a declarat Ilie Năstase, conform ProSport .

Ilie Năstase nu s-a sfiit să-l numească pe Marica „hoțoman și escroc”, amenințând că dacă justiția nu-i dă dreptate, va dărâma baza sportivă cu buldozerul.

Ciprian Marica i-a replicat lui Ilie Năstase într-un lung mesaj postat pe contul său de Facebook. Fostul atacant al naționalei a reamintit lucrurile pe care le-a făcut la fosta bază de când s-a asociat cu Ilie Năstase

„Dragi prieteni,

Așa cum probabil cunoașteți, m-am străduit de-a lungul timpului să stau la distanță de cancanuri sau dispute inutile. Asa o sa fac și acum, și mereu.

Mă văd nevoit să fac totuși niște precizări. Am venit alături de Ilie Năstase la rugămintea acestuia, pentru a putea dezvolta o bază sportivă a statului, unde să iși poată desfășura activitatea cluburile sportive, copiii și toți cei care fac mișcare pentru sănătate sau performanță, la standarde internaționale.(…)

Am salubrizat și am deratizat, am scos zeci de tone de deșeuri din acea fostă bază sportivă.

Am construit terenuri ultramoderne, importând materiale de cea mai bună calitate, la standarde de competiții internaționale.

Am importat structuri unice în Romănia și am folosit specialiști din străinătate pentru a crea condiții optime pentru performanță și siguranță, așa cum rar se pot găsi în țara noastră.

„Năstase & Marica Sports Club”, așa cum se poate vedea din denumire, este un proiect comun prin care o bază sportivă a statului s-a transformat total într-un club de elită”, a scris Ciprian Marica în mesajul său.