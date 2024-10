Naomi Hedman s-a cuplat cu fiul Ozanei Barabancea. Detalii neașteptate despre noua relație

Surpriză în lumea showbiz-ului! Naomi Hedman, fosta iubită a lui Florin Ristei, și-a găsit fericirea alături de Andrew Barabancea, fiul celebrei cântărețe Ozana Barabancea. Această legătură a venit ca o surpriză pentru fani, mai ales că Naomi a încheiat recent o relație cu Ristei.

După ce Florin Ristei a explicat că distanța a fost motivul despărțirii, iată că Naomi continuă să viziteze România, iar acum se bucură de compania lui Andrew. Relația lor a fost confirmată de un story postat de tânărul Barabancea, în care o filmează pe Naomi dansând într-un muzeu din București, adresându-i apelativul „babe”, ceea ce sugerează o legătură intimă între ei.

„Babe, be serious..we are in a museum” (Iubito, fii serioasă..suntem într-un muzeu), a scris Andrew în descrierea clipului, arătându-o pe Naomi în cea mai veselă ipostază.

Ce spunea Florin Ristei despre despărțire

Într-un interviu acordat anul trecut, Florin Ristei a împărtășit emoțiile sale legate de despărțire, explicând că relația s-a sfârșit din cauza distanței. Ristei a subliniat că, deși a suferit mult, nu a fost dispus să renunțe la viața sa pentru a menține legătura.

„Sunt singur. Nu e mai bine. Da, am suferit. A fost cea mai tare experiență din viața mea. Am iubit. A fost relația care mi-a schimbat viața în cel mai bun mod posibil. S-a terminat din cauza țării și din cauză că n-am vrut niciunul să renunțe la viața lui și să facă o schimbare așa mare,” a mărturisit el în cadrul podcastului „La Țocii”.

Acum, Naomi Hedman și Andrew Barabancea par să formeze un cuplu fericit, iar Ristei rămâne o parte din trecutul său.