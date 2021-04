Brigitte Pastramă a ajuns la sapă de lemn din cauza lui Florin. Bruneta a dat cărțile pe față: ”Nu mai suport!”

Familia Pastramă a trecut în ultima perioadă de la rece la cald și tot așa, iar acum se pare că soarele a dispărut complet din calea lor. Brigitte Pastramă a ajuns la sapă de lemn, iar situația se datorează soțului. Ce se întâmplă acum în familia renumită și ce mărturii neașteptate face bruneta?

Liniștea nu prea își face loc în familia Pastramă care este una din cele mai efervescente din showbiz-ul românesc. Cu toate astea, cuplul nu a dat nas în nas cu astfel de probleme până acum.

Brigitte și-a pierdut calmul de tot și a început un scandal de proporții în care în prim-plan sunt banii. Aceasta cere ca bunurile să fie separate, după ce datoririile lui Florin au lăsat-o fără 72.000 de euro.

Vedeta a dezvăluit că banca i-a blocat contul comun pe care îl avea cu partenerul său, dar care conținea strict banii săi, iar acum este disperată ca lucrurile să fie rezolvate cât mai repede cu putință.

Situația a adus tensiuni imense în familia lor, iar discuțiile uriașe au avut loc chiar și în timpul filmărilor pentru reality show-ul lor. Fosta soție a lui Ilie Năstase și-a strigat în văzul tuturor nemulțumirile și vrea să grăbească actele pentru separarea bunurilor, cu toate că sunt soț și soție, pe motiv că Florin nu își împarte la fel banii.

„Astăzi am fost anunțată că mi s-au luat 72.000 de euro din cont! M-a anunțat de la bancă acum că mi-au blocat contul. Pentru că avem cont comun! Nu trebuia să dăm prima rată pentru casa din Dubai? Proastă am fost că am pus pe cont comun! Nu mi se pare normal! Tu spui că ești bogat, dar nu ai venit cu un leu acasă atunci când ai vândut terenul. Îi dai totul lui frate-tu și Simonei ăleia de i-ai scos mașina de la amanet. Nu mai suport!”

Brigitte Pastramă