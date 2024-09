Brian May a suferit un atac cerebral. Chitaristul trupei Queen a rămas cu schele grave

Este unul din cei mai importanți chitariști rock ai timpurilor noastre, și unul din inițiatorii celebrei trupe Queen. Conform unor informații de ultimă oră, Brian May a suferit un atac cerebral. La scurt timp după îngrijirile medicale primite, chitaristul trupei Queen spune că a rămas cu schele grave.

Una din cele mai importante trupe rock a secolului al XX-lea, Queen, a rămas în istoria muzicii datorită vocii inegalabilului Freddie Mercury, dispărut mult prea devreme dintre noi. Restul trupei, după moartea lui Mercury, în 1991, a reușit să se mențină în atenția fanilor și datorită efroturilor lui Brian May.

Ajuns astăzi la venerabila vârstă de 77 de ani, Sir Brian May a dezvăluit recent că a suferit recent un „accident vascular cerebral minor” care l-a făcut să își piardă controlul asupra brațului stâng. Chitaristul Queen a împărtășit vestea într-un videoclip pe social media, asigurându-și fanii că este din nou capabil să cânte la chitară.

Celebrul chitarist a declarat că a fost dus de urgență la spital, după ce și-a pierdut simțul normal al brațului în urmă cu aproximativ o săptămână. Mai trebuie reamintint că nu este la un prim episod, muzicianul suferind anterior un atac de cord în 2020.

Chitaristul Queen a anunțat că a avut „probleme de sănătate” săptămâna trecută, dar și-a asigurat fanii că se recuperează și că, deși a avut schele grave, acum s-a recuperat și poate să cânte din nou.

„Vestea bună este că pot cânta la chitară. Am fost într-o oarecare îndoială, deoarece acel mic moment de sănătate pe care l-am menționat s-a întâmplat în urmă cu aproximativ o săptămână, un accident vascular cerebral minor și dintr-o dată, din senin, nu am avut niciun control asupra brațului, așa că a fost un pic înfricoșător.”, a spus May într-un videoclip difuzat miercuri pe site-ul său.