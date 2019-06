Imagini nemaivăzute cu Freddie Mercury. Videoclip nou pentru piesa Time Awaits for No One

Azi, 20 iunie, a apărut o variantă inedită a piesei regretatului artist Freddie Mercury. Fanii au fost înnebuniți după cum sună acum melodia ”Time Waits for No One”. Iată videoclipul!

Imagini inedite cu Freddie Mercury

Videoclipul pentru piesa Time Awaits for No One a făcut deja ravagii în rândul fanilor ce încă ascultă creațiile nemuritoare ale lui Freddie Mercury. Totul a fost posibil cu ajutorul Universal Music. Aceștia au scos o variantă nouă pentru piesa interpretată de regretatul solit al trupei Queen, potrivit Variety. Înregistrarea a fost realizată în perioada de glorie, în aprilie 1986, an în care artistul lucra pentru albumul „Time”, alături de producătorul său Dave Clarck. Vocea artistului a ieșit în evidență, dat fiind faptul că era completată doar de un pian. Varianta lansată la 28 de ani de la decesul interpretului a fost recuperată din arhive după ce producătorul și-a amintit emoția copleșitoare după ascultarea piesei.

“Dave Clark nu a uitat niciun moment acea interpretare oferită de Freddie Mercury la Studiourile Abbey Road în 1986. Sentimentul pe care l-a avut în timpul înregistrării, care «i-a făcut pielea de găină», nu s-a pierdut în tot acest timp şi a vrut să asculte varianta originală a piesei cu vocea lui Freddie şi pianul la care cânta Mike Moran. După multe căutări în arhivă pentru varianta fără cor, a reuşit să o recupereze de pe bandă, în primăvara anului 2018”, au explicat cei de la casa de discuri.

Surpriză pentru fanii regretatului artist

În videoclip au fost folosite negativele unei filmări cu patru camere păstrate la Rank Laboratories din Pinewood, urmând să fie editate până la forma ce a fost deja lansată. ”Colaborând cu pianistul de acum 33 de ani, Mike Moran, pentru o nouă înregistrare… Dave a produs piesa pe care îşi dorea să o readucă la viaţă, curăţând cele 96 de piste ale înregistrării originale până a rămas una singură, vocea lui Freddie Mercury”, au arătat cei de la Universal.