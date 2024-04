Doliu în lumea interlopilor din România. A murit în urmă cu puțin timp, care a fost cauza morții lui Costel Corduneanu

„Costel n-a mai vrut să fie sărac și atunci a început să comită jafuri și să facă trafic de persoane, droguri sau arme. Așa a-nceput povestea clanului Corduneanu. Nu uită prima dragoste şi se întoarce de câte ori poate în sala de sport”, spunea un fost antrenor al lui Costel Corduneanu, într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp.

„Eu vreau să ies din lumea asta. Am fost sportiv, am făcut lucruri frumoase. Am greșit, am plătit pentru greșelile mele. Nu mai vreau! Mi-a ajuns! Vreau să fac afaceri legale, să nu mai am treabă cu nimic. (…) Lumea spune că suntem clan, că facem parte din mafie și nu mai știu ce. Noi nu suntem clan, noi suntem o familie. Noi nu am omorât pe nimeni. Într-adevăr, am reacționat și noi când am fost provocați, dar atât”, declara și Costel Corduneanu.