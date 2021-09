Fiica unui interlop face senzație în lumea gimnasticii. Cine este micuța Elisa care are deja 3 medalii de aur la doar 9 ani

Fiica unui interlop cunoscut din Românie face senzație în lumea fimnasticii. Micuța este revelația anului în acest sport.

Este fiica unui interlop cunoscut, are 9 ani și deja a obținut 3 medalii, în aproape un an de când s-a apucat de gimnastică.

Este vorba desrpe fetița lui Costel Corduneanu, Elisa, care este eleva la Școala Gh. Mârzescu din Iași.

Micuța de doar 9 ani s-a apucat de gimnastică ritmică și excelează la acest capitol. Elisabeta Corduneanu este fiica lui Costel Corduneanu și a Grațielei Cercel. Micuța a reușit să câștige mai multe medalii la Cupa Ghimbav, un concurs național care a avut loc la Brașov.

Elisa a luat trei medalii de aur la cerc, panglică și individual compus, la grupa de junioare III. Tot în acest an, ea a participat la competiția internațională Irina Deleanu, care a avut loc în București. Gimnasta a venit acasă cu o medalie de argint la panglică.

Costel Corduneanu are 51 de ani, este un fost sportiv de performanță care a reprezentat România de două ori la Jocurile Olimpice. A fost campiona mondial la cadeți și vicecampion european la lupte libere.

El a devenit liderul unei grupări mafiote care acționa în 34 de state, conform procurorilor.

„Eu nu sunt interlop, nu am clan sau ce se mai spune. Eu sunt un fost sportiv, un campion care a reprezentat România în toată lumea. Am fost fratele mai mare, am avut grijă de familia mea și i-am învățat ce am considerat eu că este bine. Fiecare dintre frații mei au făcut pe urmă ce au considerat ei. Eu nu pot răspunde pentru faptele lor”, a declarat Costel Corduneanu.