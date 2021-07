Ce a făcut Jador cu banii lui. I-a cheltuit pentru a își îndeplini un vis

Este considerat unul dintre cei mai populari și îndrăgiți artiști din România, iar de când a participat la Survivor România, Jador a câștigat și mai multă notorietate decât înainte. Deși nu a putut să-și vadă împlinit visul de a câștiga competiția din Republica Dominicană, manelistul a părăsit acum câteva luni concursul din cauza problemelor de sănătate pe care le-a avut la genunchi. Ce vis și-a îndeplinit Jador, de curând.

Se pare că soarele a răsărit din nou pe strada artistului. Jador a reușit să își vadă un alt vis devenit realitate, acela de a-și cumpăra casa la care visa de ani buni. Artistul a vorbit exclusiv la Antena Stars despre satisfacția personală incredibilă pe care i-o oferă proprietatea unei case.

Fostul Faimos de la Survivor România susține că vrea să fie un exemplu pentru admiratorii săi, sfătuindu-i mereu să muncească din greu pentru lucrurile pe care vor să le obțină în viață. Obiectivul de a-și cumpăra propria lui casă în București a fost foarte important pentru Jador, pentru a-i oferi stabilitatea de care avea nevoie.

„Când făceam câte un gest frumos tata îmi spunea ”Să trăiești, să ai casă în București”, uite că m-a ajutat Dumnezeu să am o casă. Am reușit și eu să am o casă a mea, să am și eu unde să-mi cresc copiii. Mi-am dorit foarte mult să am o casă, oricine își dorește să aibă casa lui.

Toți prietenii mei sunt plecați de când erau mici, 17-18 ani, să plece să construiască și ei o casă, să formeze o familie, să creștem, să supraviețuim și uite că Dumnezeu m-a ajutat și pe mine să am o căsuță, una frumoasă chiar.”, a declarat Jador la Antena Stars.