Una din fostele concurente de la Puterea Dragostei a adus din nou vorba despre Jador. Ce mesaj i-a transmis tânăra și de ce îi duce dorul? Ce s- a întâmplat între cei doi în timpul emisiunii?

O concurentă de la Puterea Dragostei care s-a aflat și ea în emisiune pe când Jador și-a făcut apariția la Kanal D a vorbit despre cât înseamnă prezența bărbatului. Mai exact, Bianca Comănici i-a transmis un mesaj de susținere cântărețului după ce s-a anunțat faptul că urmează să revină în teren la competiția din Dominicană după accidentarea suferită.

Amintim că solistul de manele a ajuns pe mâna medicilor în cursul săptămânii trecute din cauza unei accidentări grave la picior în timpul traseului. Atunci, vedeta i-a asigurat pe fani că nu se lasă prea ușor bătut și că va lupta până la capăt. ”Mă doare rău! Aoleu, dacă vede mama… plânge. Am zis că gata, l-am rupt, plec acasă. Nici că plec. Nici fără picioare nu plec acasă!”, a spus Jador, imediat după accident.

Faimosul s-a ținut de cuvânt, astfel că revine în forță în joc. Anunțul a fost făcut de Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii. Bianca e fană înrăită a show-ului sportiv, așa că le-a arătat tuturor că-și susține preferatul pe care l-a și cunoscut destul de bine tocmai pentru că cei doi s-au întâlnit o lungă perioadă pe holurile proiectului iubirii de la Kanal D. ”Te așteptăm înapoi pe teren! Cum mă mângâia el…”, a scris Bianca în dreptul fotografiei în care amândoi erau pe canapea într-un context tandru, dar amical.

Părinții cântărețului au privit neputincioși scenele în care băiatul lor s-a accidentat, mărturisind că i-a afectat enorm să-l vadă chinuindu-se.

„Durerea pe care el a simțit-o, am simțit-o și eu. Pe mine m-a durut inima. Cred că se reface foarte greu lovitura aceea. Nu cred că va renunța concurs. E un bărbat puternic și rezistent. (…) Când a intrat pe traseu și am văzut căzătura, eu mi-am dat seama că nu a îndoit genunchiul… nu am putut să mă uit până la capăt. Am simțit în inimă durerea aceea, orice părinte ar simți la fel. Am închis ochii să nu văd. Zanni a fost primul care a alergat către Jador, dar și Cosmin a mers spre el. În afară de Musty… Elena se vedea că simțea durerea lui”

Tatăl lui Jador