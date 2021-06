Daniela Gyorfi a fost afectată de pandemie, atât din punct de vedere artistic, în ceea ce privesc concertele, cât și pe plan personal.

Vedeta a avut de suferit din punct de vedere psihic și a mărturisit că se confruntă cu depresia. Chiar dacă lucrurile și-au mai revenit în România și măsurile restrictive s-au mai relaxat, cântăreața spune că încă trece prin acele stări.

Important e că una peste alta e bine acum că am intrat oarecum într-o normalitate”, a spus Daniela Gyorfi.

Sunt un om care de 30 de ani fac același lucru. N-am mai făcut foarte multe melodii față de colegii mei. Eu nu am găsit rostul, iar eu nu eram așa înainte, până când m-a luat George domnule, stai așa puțin, păi ce facem aici?

„Eu pot să spun și fără să-mi fie rușine că am fost în depresie, mai sunt în depresie. Mai am momente de astea… Oamenii sunt mai răi, s-au înrăit. (…)

În plus, vedeta a vorbit și despre cum a afectat-o financiar pandemia, spunând că nu s-a putut adapta, așa cum au făcut-o mulți artiști, la mediul online.

„Am avut de suferit în pandemie și material, că nu se mai recuperează ce am pierdut, și ca meserie. Pot să fac și altceva, că eu am fost foarte săracă, făceam curățenie la doctori și asistente în casă ca s-o primească pe mama la spital, dar menirea mea e să fiu artistă și chestia asta cu online-ul pentru mine nu e ceva…”, a adăugat ea.