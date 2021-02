EXCLUSIV Daniela Gyorfi, salvată de la faliment de un fost dușman. Reacția minunată pe care a avut-o

Solista Daniela Gyorfi traversează o perioadă delicată, pe plan financiar, încă de anul trecut, din luna martie, când autoritățile au impus restricții dure, la vreme de pandemie. Însă, spre marele noroc al artistei, iată că actorul Florin Petrescu alias Axinte din ”Vacanța Mare” îi va întinde o mână de ajutor și vara aceasta: ”Deocamdată nu am spectacole, însă, într-adevăr, soțul meu lucrează cu Axinte. Pentru vară avem contracte la mare!”, ne-a spus Daniela, în exclusivitate pentru impact.ro

Xinte îi întinde o mână de ajutor Danielei Gyorfi

Daniela Gyorfi: ”Soțul meu lucrează cu Axinte. Pentru vară avem contracte la mare”

În 2014, Daniela Gyorfi și Axinte au ajuns în fața magistraților, pe motiv că el nu i-ar fi plătit două spectacole pentru care ea a trebuit să plătească totuși taxe la stat. Între timp, ei și-ar fi reglat conturile, și iată că, la greu, au reluat colaborarea, pe plan profesional. Daniela Gyorfi a declarat pentru impact.ro: “Deocamdată, nu am spectacole, însă, într-adevăr, soțul meu lucrează cu Axinte.

Pentru vară, avem contracte la mare. Colaborăm, dar acum nu sunt spectacole, în momentul acesta, astăzi, mâine, poimâine. În momentul de față sunt afișe care sunt făcute și cu mine, dar așteptăm să treacă toată perioada asta în care autoritățile au decis ca un local să fie ocupat doar 30%. Acum nu vine nimeni, e foarte puțină lume. Să se dea drumul la spectacole și să începem să lucrăm”.

”Eu nu am mai avut spectacole de vara trecută”

”Eu nu am mai avut spectacole de vara trecută, nu am mai câștigat niciun ban. Am avut perioade de depresie, recunosc asta, când vedeam că nu se mișcă nimic în țara aceasta”

Pentru că bugetul său este la limită, cântăreața ne-a mai spus că nu se mai gândește, mai ales acum, să își mai facă vreo intervenție chirurgicală. Până la vârsta de 52 de ani, ea a trecut printr-o operație de mărire a bustului cu implanturi de silicon, și-a pus acid hialuronic în buze și frecventeaza des saloanele de înfrumusețare: “Nu mă gândesc la intervenții, în momentul de față vreau să fac vaccinul și cam atât.

Eu nu am mai avut spectacole de vara trecută, nu am mai câștigat niciun ban. Nu îmi arde de așa ceva. Am avut perioade de depresie, recunosc asta, când vedeam că nu se mișcă nimic în țara aceasta. Nu pot să zic că am fost dată în jos de această perioadă critică, dar nici bine nu mi-a fost. Nu mai este nimic din ceea ce a fost. Toată lumea ține acum de bani”, a mai adăugat artista.

Daniela Gyorfi, mândră de fetița ei, care are o rubrică la PRO TV: ”Ne bucurăm mult de Maria”

Daniela Gyorfi a devenit mămică la vârsta de 42 de ani, în 2011. Daniela are o fetiță în vârstă de zece ani, cu George Tal, impresarul artistei. Cei doi se mândresc foarte mult cu micuța lor, vedetă Pro TV:

“Ne bucurăm mult de Maria, când o vedem că iubește și ea lumina reflectoarelor. Plus că acum are o rubrică a ei, într-o emisiune de televiziune, și ne mândrim cu asta. Eu și George asta facem, am luat-o peste tot cu noi și văd că a prins drag de domeniul acesta”, ni s-a mai confesat Daniela Gyorfi, pentru playtech.ro.