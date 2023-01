Boala gravă de care ar suferi Codrin Ștefănescu. Medicul Monica Pop: „Acesta este un sfat pe care i-l dau”

Președintele Alianței pentru Patrie, Codrin Ștefănescu, a anunțat, vineri seara, că se retrage temporar din viața politică, din motive medicale. În mesajul postat pe Facebook, politicianul a transmis că îl susține pe Liviu Pop, fost ministrul al Educației, pentru conducerea APP. Plecarea fostului secretar general al PSD este a doua lovitură pentru partid, după ce, în vara anului trecut, Liviu Dragnea s-a rupt total de proiect. De ce medicul Monica Pop îi critică decizia de a lua o pauză?

Codrin Ștefănescu ar fi grav bolnav. Prof. univ. dr. Monica Pop nu este de acord cu decizia liderului APP de a se retrage din politică din cauza problemelor medicale pe care le are. Într-o intervenție TV, celebrul oftalmolog s-a dat drept exemplu pentru politician și i-a transmis un mesaj de susținere, valabil pentru toți românii care trec prin astfel de cumpene.

„Să știți că nu mi-a plăcut domnul Ștefănescu, mie mi s-a părut că este pesimist și nu este ok. Eu foarte optimistă nu am fost din start și nu am fost niciodată din acest punct de vedere, dar ești dator să faci tot ce se poate, că nu avem de ales. Face foarte rău domnul Ștefănescu dacă se retrage din munca lui. Nu trebuie. În afară de tratamentul medical oncologic, primul lucru important este să meargă la serviciu oricare din cei care sunt loviți de această boală. Să nu vorbească despre boală, să nu i se învârtă ceasul numai după ceasul acestei boli, deci nu trebuie vorbit despre asta, trebuia să meargă să lucreze. (…)”, a spus Monica Pop la România TV.