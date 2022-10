Anca Pandrea s-a operat la ochi. Cum se simte în prezent: „Am sunat-o pe doamna Monica Pop”

Anca Pandrea a fost operată de urgență la ochi. Fosta parteneră de viață a actorului Iurie Darie are din ce în ce mai multe probleme de sănătate, iar cea mai recentă situație medicală a fost destul de delicată. În vârstă de 76 de ani, actrița a fost nevoită să apeleze la experiența medicilor pentru a se face bine. Cum se simte acum, au apărut primele imagini după intervenția chirurgicală suferită.

Problemele de sănătate se țin scai de Anca Pandrea

După ce a leșinat de mai multe ori în casă, s-a infectat cu noul coronavirus și s-a confruntat cu probleme respiratorii, Anca Pandrea (76 de ani) a ajuns din nou pe mâna doctorilor pentru o operație la ochi. Ce spune fosta consoartă a regretatului actor Iulie Darie despre intervenția chirurgicală avută.

Actrița a ajuns iar pe mâna medicilor

Potrivit spuselor sale, a făcut hemoragie în vitros din cauza afecțiunii de la ochiul stâng, medicii fiind nevoiți să o bage de urgență în sala de operație. Acum, Anca Pandrea se recuperează la domiciliu, de unde a făcut primele declarații. Vedeta a dezvăluit ce trebuie să facă în următoarea perioadă, la recomandarea specialiștilor (vezi în galerie primele imagini cu ea după operație).

„Am avut probleme la ochiul stâng și am sunat-o pe doamna doctor Monica Pop, crezând că am altceva. Apoi am făcut hemoragie și am fost operată la Policlinica Washington. M-au pansat, îmi pun picăturile și trebuie să am grijă, să nu pățesc ceva. Inițial am crezut că am alte probleme după vacanța din vară. Dar, momentan, s-a rezolvat și trebuie să fiu atentă și să nu-mi intre praf în ochi”, a declarat Anca Pandrea pentru Click!.

Văduva lui Iurie Darie, la un pas de moarte

Înainte de această problemă oftalmologică, Anca Pandrea a fost la un pas de moarte. Actrița a stat câteva zile conectată la tuburile de oxigen, în urma infectării cu Sars-Cov-2.

După ce marea ei dragoste s-a stins din viață, vedeta a fost abandonată de majoritatea cunoștințelor, singurul prieten care i-a rămas aproape fiind actorul Victor Yila: „Mă ocup de Anca întru totul, de la a mă asigura că zilnic are mâncare gătită pe masă, până la a-i face cumpărăturile. În rest, toți au abandonat-o. Când ai multe necazuri, lumea se mai distanțează, ea are și probleme financiare. Cu mașina fac până la ea cam 10-15 minute, atât face și Ambulanța. În noaptea în care a leșinat în casă, am însoțit-o la spital, am stat la Urgență până la ora 4.00, alături de ea!”, a declarat el, în exclusivitate pentru Ego.ro.

La sfârșitul lunii septembrie, Anca Pandrea a fost internată la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș din Capitală, după ce a acuzat stări de rău. Văduva lui Iurie Darie a fost pusă sub supravegherea atentă a medicilor, iar după o serie de analize amănunțite, a primit diagnosticul: contractase iar coronavirusul.