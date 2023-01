Codrin Ștefănescu se retrage din viața politică. Anunțul făcut de președintele APP

Președintele Partidului Alianța pentru Patrie, Codrin Ștefănescu, a anunțat, vineri seara, că se retrage temporar din viața politică, din motive medicale. Politicianul a mai precizat că îl susține pe Liviu Pop, fost ministrul al Educației, pentru conducerea APP. Plecarea fostului secretar general al PSD este a doua lovitură pentru formațiunea politică, după ce, în vara anunlui trecut, Liviu Dragnea s-a rupt total de proiect.

Liderul APP a transmis, vineri seara, că ia o pauză de la viața politică. Decizia este temporară, motivul fiind unul medical. În ciuda retragerii sale de la conducerea partidului, acesta a subliniat că „Alianța pentru Patrie își va continua misiunea de recuperare a României din mâinile trădătorilor și dușmanilor de neam, care prin minciună, hoție si vanzarea a tot intereselor străine, au pus stăpânire pe destinele și viețile noastre”.

„Dragi români,

Din motive personale, dar mai ales din motive de sănătate, am decis să mă retrag o perioadă din viața politică. Medicii mi-au cerut și sunt nevoit să le dau ascultare.

Proiectul #AliantaPentruPatrie, pe care l-am pornit împreună cu mulți dintre voi in urma cu 13 luni, își va continua misiunea de recuperare a României din mâinile trădătorilor și dușmanilor de neam, care prin minciună, hoție si vanzarea a tot intereselor străine, au pus stăpânire pe destinele și viețile noastre.

Dragi patrioți,

Am predat azi, colegilor mei din APP, un partid al patriotilor români, pregatit și organizat bine in teritoriu să între in lupta decisivă a recuperării României, a demnității, a dreptului nostru de a trăi liber in țara noastră!”, a scris Codrin Ștefănescu pe Facebook.