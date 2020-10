Pe data de 14 octombrie, an de an, credincioșii o prăznuiesc pe Sfânta Parascheva. Aceștia merg în pelerinaj la Iași unde se expune racla cu moaștele sfintei. Dar puțini oameni mai știu blestemul pe care îl au veșmintele Sfintei Parascheva.

Blestemul pe care îl au veșmintele Sfintei Parascheva

Pentru cei care nu merg la biserică și nu știu, moaștele sfintei sunt îmbărcate în două rânduri de haine. Un rând este permanent, iar alt rând se schimbă an de an. Ei bine, după cum probabil v-ați dat seama deja, primul rând de haine care învelesc moaștele sunt cele cu blestem.

Pe veșmântul Sfintei Parascheva care niciodată nu se dă jos se află un sigiliu. Pe el este înscris blestemul care aparține domnitorului Vasile Lupu şi al Mitropolitului Varlaam, informează crestinortodox.ro. Călugării spun despre giulgiul care învelește moaștele că este din in și este ros de trecerea anilor.

„Blestemat să fie cel care va împraştia vreodată Moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva”, este blestemul care stă scris pe primul veșmânt sfânt purtat de Sfânta Parascheva. “Această interdicție rămâne neschimbată”, a precizat Mitropolia Moldovei.

Când e Sfânta Parascheva

An de an, pe 14 octombrie, românii o prăznuiesc pe Cuvioasa Parascheva. Aceasta este ocrotitoarea Moldovei și a ajutat mii de oameni, atât în timpul vieții sale, cât și după moarte, prin post și rugăciune. Acesta este motivul pentru care, an de an, credincioșii merg în pelerinaj la Iași. Acolo se roagă la moaște pentru diverse probleme și cer sănătate.

Moaștele Cuvioasei Parascheva au fost aduse de domnitorul Vasile Lupu (1634-1653) în Moldova. Au fost așezate pe 14 octombrie 1641 în Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi“. În 1887, moaștele ei au fost mutate în Catedrala mitropolitană din Iași.

Din păcate, din cauza pandemiei care a cuprins toată planeta și care face ravagii în România, autoritățile au interzis pelerinajul. Accesul la racla cu moaștele Cuvioasei Parascheva este permis doar persoanelor care locuiesc în Iași. Acesta este motivul pentru care mulți oameni, majoritatea vârstnici, au organizat mici proteste chiar în zona de pelerinaj, dar și în orașele lor de bază.