Bill Gates, despre previziunile pe care le-a făcut, în urmă cu 5 ani, referitor la criza prin care trece omenirea: “Puteam face mai multe”

Bill Gates are regrete, deoarece cu mai mulți ani înainte de pandemia Covid-19, miliardarul a încercat să avertizeze liderii mondiali cu privire la amenințarea cauzată de noile boli infecțioase, dar puțini au ascultat.

În urmă cu cinci ani, Bill Gates a avertizat că cel mai mare criminal cu care s-a confruntat lumea nu este războiul, ci o pandemie. Miliardarul a cheltuit sute de milioane de dolari pentru a găsi modalități mai rapide de a dezvolta vaccinuri și de a crea sisteme de urmărire a bolilor. El a cerut liderilor mondiali să construiască apărări naționale împotriva noilor boli infecțioase.

Pandemia coronavirusului este un „scenariu de coșmar”, dar numărul morților datorate bolii poate să nu fie la fel de mare precum unii, inclusiv președintele Donald Trump, au prezis, potrivit cofondatorului Microsoft, Bill Gates. Săptămâna trecută, Trump a prezis că SUA ar putea vedea între 100.000 și 240.000 de decese cauzate de COVID-19 înainte ca focarul să fie sub control, reținând prognozele consilierului de sănătate al Casei Albe, Anthony Fauci.

El a spus că este „foarte important” aceste cifre care sunt acolo, astfel încât oamenii să înțeleagă gravitatea situației. Duminică, au existat cel puțin 312.245 de cazuri confirmate, inclusiv peste 8.500 de decese, în Statele Unite la nivel global, există mai mult de 1,2 milioane de cazuri și cel puțin 65.711 de decese.

Gates, care a demisionat din consiliul de administrație Microsoft luna trecută pentru a se concentra pe eforturile sale filantropice, a spus că dacă oamenii continuă să practice distanțarea socială sigură și rămân în carantină, cazurile ar trebui să înceapă să se ridice la finele acestei luni.

„Acesta este un scenariu de coșmar, deoarece virușii respiratori transmisiți de la om la om pot crește exponențial. Și știți, dacă am fi continuat să mergem la muncă, călătorind așa cum am fi fost, acea curbă nu s-ar îndoi niciodată până nu aveți sub control majoritatea persoanelor infectate și apoi un număr masiv care solicită îngrijiri spitalicești și o mulțime de morți .“