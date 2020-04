Bill Gates aduce avertizări tuturor oamenilor! Afirmațiile acestuia sunt de-a dreptul îngrijorătoare pentru oficiali și pentru populație. Ce s-a putea să se întâmple cu noul virus?

Gates susține că un focar de tip coronavirus se va întâmpla probabil „la fiecare 20 de ani aproximativ.” Co-fondatorul Microsoft a spus că oamenii își dau seama că un focar viral ca acesta va avea să se repete. Sursa citată a declarat, pentru Financial Times, că COVID-19 a fost „cel mai mare eveniment pe care oamenii îl vor experimenta în întreaga lor viață”, spunând că liderii mondiali și factorii de decizie la nivel mondial au „plătit multe trilioane de dolari mai mult decât am fi putut avea dacă am fi gata pentru „luptă” în mod corect”. Miliardarul avertizează de ani de zile cu privire la o asemenea boală pandemică, precizând că o criză globală de sănătate precum cea pe care o trăim astăzi ar putea șterge 30 de milioane de oameni în mai puțin de un an.

„Acesta a mai declarat că drept răspuns la acest focar, viitoarele guverne vor avea „diagnosticare de standby, biblioteci antivirale profunde și sisteme de avertizare timpurie. Costul de a face bine toate aceste lucruri este foarte mic în comparație cu ceea ce trecem aici. Și acum oamenii își dau seama. OK, există o probabilitate semnificativă la fiecare 20 de ani, cam cu multe călătorii în lume, ca unul dintre acești [viruși] să vină. Și astfel cetățenii se așteaptă ca guvernul să-l facă o prioritate”

Bill Gates (Sursa: businessinsider.com)

„Nu este nevoie să intrăm în panică … dar trebuie să începem”

De asemenea, co-fondatorul Microsoft a spus că este încrezător că lecțiile învățate din acest focar îi vor încuraja pe oameni să se pregătească mai bine pentru data viitoare. În anul 2015, acesta a oferit un avertisment în cadrul Ted Talk, spunând că lumea nu este pregătită pentru o pandemie iminentă. Gates afirma atunci că nu este nevoie ca omenirea să intre în panică, dar trebuie să înceapă să se gândească serios la astfel de viitoare probleme. „Nu este nevoie să intrăm în panică … dar trebuie să începem.”