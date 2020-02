Bill Gates își face un cadou de 500 de milioane de lire sterline. Ce și-a comandat miliardarul

Co-fondatorul Microsoft și-a comandat un cadou aparte. Acesta este primul om care deține noul produs apărut în lume. Ce și-a comandat Bill Gates și de ce a o avere pe un singur obiect?

Co-fondatorul Microsoft și-a cadonat singur un super-yacht. Noua achiziție este deținută pentru prima dată de cineva, fiind primul pe bază de hidrogen, conform The Telegraph. Al doilea cel mai bogat om din lume își petrece des vacanțele în larg, motiv pentru care și investește mult în ceea ce-i aduce plăcere. Cu toate că preferă de ani buni să-și se bucure de soare și de valuri, niciodată nu a deținut o astfel de ambarcațiune până acum.

Bill Gates becomes first to buy a £500m hydrogen-powered super yacht —— meanwhile people are dying cuz they can’t afford insulin https://t.co/zxntb6vpYl

— #ProgressiveParty (@GottaBernNow) February 9, 2020