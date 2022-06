Bill Gates, achiziție neașteptată în Italia. Ce are de gând să facă în Roma

Bill Gates, achiziție neașteptată în Italia. Presa occidentală, și mai ales cea italiană, a anunțat faptul că magnatul Bill Gates a făcut achiziție neașteptată în Italia. Miliardarul, cu o avere estimată la 125 de miliarde de dolari, a decis să cumpere un palat. Conform informațiilor, acesta datează din secolul al XVII-lea, și se află lângă Roma. Aceleași surse spun că au aflat ce are de gând să facă cu locația de lângă Roma.

Presa italiană a decis să cerceteze noile investiții ale celebrului miliardar american Bill Gates. Așa se face că, recent, Bill Gates a plătit, nu mai puțin de 170 de milioane de dolari pentru un palat celebru de lângă faimoasa Treaptă Spaniolă din Roma. Pe lângă valoarea istorică, datând din secolul al XVII-lea, locația, spune presa italiană, are potențial economic și de turism extrem de mare.

Clădirea se mândrește cu o locație de invidiat pentru atragerea turiștilor. Palatul este situat nu departe de faimoasa Fontana di Trevi, de Treptele Spaniole și de Via Condotti, centrul cumpărăturilor de modă din Roma.

Construcția palatului a fost începută, dar nu și terminată, de Gian Lorenzo Bernini în 1650. De-a lungul anilor a găzduit un șir de nobili. La un moment dat, Papa Inocențiu al XII-lea a intrat în posesia clădirii și a transformat-o în sediul Tribunalului Pontifical.

Dar în ultimii ani, proprietatea a intrat în degradare, după ce dezvoltatorul imobiliar Sergio Scarpellini a vândut-o, în urma arestării sale din 2016 pentru acuzații de mită.

Un fond a cumpărat palazzo de la Scarpellini ca parte a unui pachet de proprietăți în valoare de 800 de milioane de dolari. Mai mulți dezvoltatori s-au arătat interesați în timp, până când pandemia COVID-19 a decimat comerțul turistic din Roma.

Ce are de gând să facă în Roma Bill Gates cu noua achiziție

Bill Gates a cumpărat palazzo de la Scarpellini din Roma pentru a-l transforma într-un hotel somptuos de șase stele. Reformarea construcție va fi făcută prin intermediul Four Seasons Hotels and Resorts. Miliardarul prin intermediul companiei sale Cascade Investment LLC, controlează Four Seasons, dar nu singur.

Mai există o altă investiție minoritară din partea prințului Alwaleed bin Talal. Kingdom Holding Company a lui Alwaleed a făcut milioane de euro investind în companii precum Uber, Citigroup și Lyft, iar firma este unul dintre finanțatorii externi ai achiziției în curs a Twitter de către Elon Musk.

Un purtător de cuvânt al Four Seasons nu a răspuns imediat la o solicitare de informații despre planurile companiei pentru locație. Cu toate astea, se știe că Four Seasons va avea cu un proiect major în ceea ce privește transformarea palatului.

Conform informațiilor va fi transformat în primul hotel de șase stele din Roma. Four Seasons a plătit deja un avans de 21 de milioane de dolari pentru prețul de achiziție de 170 de milioane de dolari.

Complexul este format din patru blocuri separate și ocupă o latură a Pieței San Silvestro din centrul Romei. În urmă cu câțiva ani, o mare parte a parterului a fost transformată într-un magazin Ikea.

120 de milioane de dolari pentru renovarea clădirii

Four Seasons plănuiește să cheltuiască 120 de milioane de dolari pentru renovarea clădirii, potrivit DailyMail. Hotelul de lux ar urma să aibă aproximativ 100 de camere și un centru de conferințe, o sală de sport și un spa.

Four Seasons are un portofoliu existent de 122 de hoteluri și resorturi. Mai deține, în același timp, 48 de proprietăți rezidențiale în 47 de țări din întreaga lume.

Compania a anunțat în ianuarie că are peste 50 de proiecte noi în curs de planificare sau dezvoltare, inclusiv în Italia, Spania, China, Japonia, Columbia, Belize și pe piețele cheie din SUA.