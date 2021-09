Bianca Rus, probleme grave de sănătate din cauza dietelor. Ce i-au descoperit medicii la analize după ce a leșinat în baie

Bianca Rus își îngrijorează teribil fanii. Cei care o iubesc au aflat recent problemele grave de sănătate pe care le are. Ce i-au descoperit medicii? Vedeta a leșinat în baie.

Bianca Rus a trecut prin schimbări uriașe în ultimii ani. Cei care o cunosc știu de faptul că întotdeauna s-a luptat cu kilogramele în plus. Aceasta a reușit în cele din urmă să dea jos 60 de kilograme, dar după ce a ajuns la forma ideală au apărut și problemele de sănătate cu care se confruntă acum.

Vedeta a depus mult efort de-a lungul anilor pentru a ajunge la măsurile de acum, iar după multe diete care nu au dat roade a decis să își micșoreze stomacul și mai apoi să se mențină cu ajutorul sportului și a unei alimentații echilibrate.

Cântăreața chiar vrea acum să se mai îngrașe câteva kilograme pentru că a făcut o anemie gravă și a fost nevoită să suporte tratamentul medicilor pentru a-și putea reveni. Până de curând nu a avut nicio problemă, dar acum cu siguranță va fi mai atentă la aceste detalii.

„Eu trei ani am fost perfect sănătoasă. Acum am dat puțin jos, am 50 de kilograme, dar vreau să mă mai îngraș puțin. Am făcut o anemie gravă, am trecut prin perfuzii, m-am tratat etc. N-am avut nicio problemă până acum, dar pe vară am plecat pe la părinți și prin vacanțe, m-am speriat, am refuzat totul și a venit boala”, a spus Bianca Rus la Antena Stars