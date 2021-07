Bianca Rus, apariţie spectaculoasă. Toţi bărbaţii au întors capul după ea. Chiar şi Măruţă a rămas uimit

Bianca Rus i-a surprins pe fani cu apariția sa recentă la TV. Cunoscuta fostă concurentă de la ‘Bravo, ai stil’ continuă să se mențină la silueta pe care și-a dorit-o mulți ani. Din ce motiv a slăbit drastic și cum se simte acum?

Bianca Rus a acceptat invitația lui Măruță la emisiunea acestuia. Fanii și prezentatorul au fost uimiți de apariția sa. Cântăreața are acum plete lungi și blonde și poartă piese vestimentare din ce în ce mai sexy care să-i arate formele de vis.

Este bine cunoscut faptul că tânăra a făcut mari eforturi pentru a slăbi, iar după mulți ani a hotărât să apeleze la o operație care să o ajute. Nu mulți știu, însă, care a fost motivul pentru care a decis să-și schimbe viața.

Aceasta a recunoscut că își găsea cu greu haine și că se săturase de jignirile pe care le primea din cauza aspectului său fizic. Fosta concurentă de la ‘Bravo, ai stil’ a susținut că s-a obișnuit atât de mult cu kilogramele în plus încât chiar și acum îi este greu să se recunoască în oglindă.

Cu toate astea, solista se simte bine în pielea ei și se bucură în sfârșit de o talie la care a visat îndelung și la care a ajuns cu mari sacrificii. Întrebată de Cătălin Măruță dacă a păstrat măcar o piesă vestimentară din trecut, blondina a subliniat că vrea să trăiască prezentul și că acelea i-ar fi adus doar de lacrimi și supărări.

“M-am schimbat pentru că vreau să fiu sănătoasă. Dacă urcam 10 trepte deja oboseam, plus aspectul fizic. Am avut posibilitatea și iată că am făcut-o! Am încercat să slăbesc și fără operație, toată viața am ținut diete, dar nu a fost să fie. Acum sunt sănătoasă și fericită și funcționez foarte bine!

Am dat peste 50 de kilograme. Mă văd în poze și nu mă recunosc. Am avut o greutate 30 de ani, iar acum s-au schimbat toate. Și când mă uit acum în oglindă simt că nu mă regăsesc. Trebuie să mai muncesc la mine.

Nu mai am haine din perioada aia acasă, mărimile acelea mi-au adus numai lacrimi de supărare. Am suferit foarte mult atunci, dar nu am lăsat niciodată să se vadă acest lucru. Mă deranjau multe lucruri precum glumele și atacurile rele. Am fost jignită de nenumărate ori, dar nu mă supăr. Supărarea ține cinci minute!”

Bianca Rus (Sursa: ‘La Măruță’ – Pro TV)