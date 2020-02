Bianca Rus de la Bravo, ai Stil, de nerecunoscut! Blondă și total schimbată FOTO

Bianca Rus, de nerecunoscut! Cum arăta concurenta de la Bravo, ai Stil? Solista era blondă și nu avea nicio îmbunătățire. Cum a lăsat-o, de fapt, mama natură pe cântăreața de etno?

Bianca Rus, de nerecunoscut. Cum arăta fără îmbunătățirile de azi?

Deși până de curând era în umbra costumelor de muzică populară și avea multe alte zeci de kilograme la purtător, acum o regăsim la tv non-stop. Bianca Rus a făcut o schimbare extrem de mare în viața, așa că a decis să slăbească și să-și schimbe stilul, garderoba și coafurile. Unde să defileze și să se bucure din plin de noua abordare dacă nu la Bravo, ai Stil?

Bruneta a acceptat provocarea și a ajuns, alături de alte vedete, la ediția bombă a show-ului de modă, ediție doar cu personalități cunoscute din țară. Din păcate, colegele nu au primit-o atât de bine pe cât ar fi crezut și nici juriul nu i-a aplaudat de multe ori efortul stilistic de care a dat dovadă. Cu toate astea, fanii ei o apreciază în continuare, o susțin și nu o scapă deloc din priviri. Ea este pentru ei un model bun de urmat, datorită ambiției pe care a dovedit-o de-a lungul timpului atunci când a venit vorba despre slăbit.

„A fost o trecere foarte bruscă”

Vedeta a încercat de multe ori să dea kilogramele jos, dar abia recent s-a redescoperit, cei care o iubesc aproape nerecunoscând-o. Cântăreața nu s-a ferit niciodată să spună ce intervenții și-a făcut, care sunt schimbările mai puțin vizibile sau ce mai vrea să-și facă. În trecut, era blondă, iar buzele ei erau mult mai subțiri.

„Deja toată lumea știe cum am slăbit, mi-am făcut o operație de micșorare a stomacului, din motive de sănătate, pentru aspectul fizic, am trecut prin niște transformări. Am slăbit aproximativ 40 de kilograme. A fost o trecere foarte bruscă dar nu am avut de suferit estetic”, a spus concurenta de la Bravo, ai Stil.