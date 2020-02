Bianca Rus, situație incredibilă cu noul iubit. Fosta soacră îi dă mesaje actualului partener

Bianca Rus și Ștefan Farrell sunt împreună de puțin timp, dar se pare că deja au început să apară probleme între cei doi. Fosta soacră a artostei a încercat să-l contacteze chiar pe noul iubit al Biancăi.

Bianca Rus, situație incredibilă cu noul iubit

Invitată în emisiunea ”Teo Show”, de la Kanal D, Bianca Rus a vorbit despre situația neplăcută în care se află și i-a spus iubitului ei, dar și întregii lumi ce are pe suflet. ”Nu mi se pare normal ca fosta mea soacră să-ți scrie mesaje!”, i-a replicat Bianca Rus acestuia, în timpul emisiunii. La rândul său, contactat telefonic, Ștefan Farrell a declarat:

”N-are rost să facem tam-tam pe chestia asta. A vrut să mă avertizeze. E grijulie de felul ei, a vrut să mă avertizeze. I-am mulțumit, eu știu cum ești tu. M-am riscat dacă este cum a zis dânsa, că ai depus plângere împotriva fiului ei. Dar nu mă interesează. Eu sper și spun în fața națiunii că noi n-o să ajungem la scandaluri de genul ăsta”, a precizat Ștefan Farrell, în intervenția telefonică de la Teo Show.

”Sunt făcuți unul pentru altul”

Contrele dintre cei doi nu s-au oprit aici, iar Ștefan crede că Bianca încă are sentimente pentru fostul ei soț.

”Eu cred că între Bianca și Antonio există o dragoste mare și acum. Ei sunt făcuți unul pentru altul”, a spus Ștefan, spre marea surpindere a Biancăi. La rândul ei, cântăreața a afirmat că iubitul ei ar fi zis asta mai mult în glumă decât serios.

”Eu am o relație foarte frumoasă cu Ștefan, vorbesc foarte mult cu el la telefon, mă simt foarte bine în compania lui și de aceea nu vreau să se bage nimeni”, a mai continuat Bianca Rus la Teo Show, adăugând: ”Am divorțat, sunt o femeie liberă. Nu mai am niciun sentiment pentru băiatul ăsta. Îmi pare foarte rău că l-am cunoscut și am intrat în familia asta”, a continuat Bianca Rus, despre fostul soț. Mai mult decât atât, cântăreața a declarat că va apela la Poliție dacă fosta soacră nu se va opri în încercarea de a-l contacta pe Ștefan.