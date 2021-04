Bianca Drăgușanu, vestea anului 2021. Se mărită în cel mai scurt timp, totul e clar

Bianca Drăgușanu crede în continuare în iubire și vrea să pășească din nou spre altar la brațul bărbatului care i-a furat inima. Fosta asistentă de televiziune se grăbește să se mărite din nou, pentru a treia oară cu noroc.

Bianca Drăgușanu așteaptă deznodământul din scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și actualul său iubit pentru a putea trece la acțiune. Cei doi amorezi nu sunt de mult timp împreună, dar în toată această perioadă au dat nas în nas cu multe situații strânse cu ușa, lucru care le-a adus despărțirea.

Cu toate astea, au decis că nu pot să trăiască unul fără celălalt, așa că s-au împăcat la scurt timp. Pentru ca dragostea să învingă, ei s-au apropiat și mai mult de ziua în care se vor căsători, arată una din prietenele apropiate ale acestora.

Fosta prezentatoare de la Kanal D visează la o nuntă de basm, iar deși știe ce înseamnă eșecul în sectorul amoros continuă să creadă în dragoste. Amintim că foștii soți Bădălău s-au despărțit în urmă cu aproape doi ani, dar pentru că nu s-au înțeles în privința custodiei copiilor, divorțul nu s-a pronunțat nici la această oră.

Aceștia au făcut cununia civilă pe data de 14 februarie 2015, iar cea religioasă pe data de 28 mari 2016. “O să fie curând divorțat cu acte”, a spus în exclusivitate o sursă din anturajul cuplului Gabi Bădălău – Bianca Drăgușanu, pentru cancan.ro.

„Mi se întâmplă exact ce-mi doresc să mi se întâmple și sunt fericită. Nu-mi găsesc cuvintele să mă exprim. Există cineva în viața mea care mă face foarte fericită, da, este adevărat.

Da, mă mărit. A treia oară o să fie cu noroc. E clar că o să mă mărit. Eu tot ce primesc dau dublu înapoi. Eu creez dependență și consider că lucrul ăsta este minunat”, a declarat fosta colegă de platou a lui Dan Capatos în emisiunea „Teo Show”.

„Uneori sunt nevoită sa răspund acuzațiilor “soțului” pe care le face public,dar nu prin vorbe ci prin fapte. Dacă nici in al 12-le-a ceas nu accepta și nu realizează ca ceea ce face și spune are legatura și cu copiii noștri, este mai mult decât clar, continua sa ma târâie intr-o lupta pe care eu, nu mi-am dorit-o niciodată. Menționez ca in tot acest timp, perioada de 1 an continuu, cei doi copii pentru ale căror drepturi ma lupt de 1 an și 4 luni, au fost obiectivul de ultim interes al tatălui, care ii vedea in cel mai fericit caz de zilele aniversare. Caci da, oameni buni, indragosteala nu tine de cati copii ai acasa! In fond, declarativ, poți fii tata doar cu numele!”

Claudia Pătrășcanu