Bianca Drăgușanu, desființată de o vedetă din România: ‘Nu se mai oprește, a devenit monstruoasă’

După ce, nu cu puțin timp în urmă, era luat în colimator Gabi Bădălău, acum a venit rândul Biancăi Drăgușanu. Recent Cristina Cioran a decis să vorbească și despre blondă, după ce l-ar fi terfelit pe actualu iubit al acesteia.

Cunoscută pentru modul liber de a discuta despre orice și oricine, Cristina Cioran a decis că trebuie să vorbească și despre diva Bianca Drăgușanu. Recent, invitată la ”Vorbește Lumea”, Cristina Cioran a dat de pământ cu actualul partener al blondei, Gabi Bădălău. Deși a recunoscut că-i știe metehnele, Cristina Cioran nu a avut rețineri să facă același lucru și cu Bianca.

Declarațiile vedetei Cristina Cioran se pare că nu au rămas fără ecou în tabăra Biancăi Drăgușanu. Conform celor de la Cancan.ro, Bianca ar fi reacționat destul de dur, după ce ar fi aflat de cele declarate de Cristina Cioran la ”Vorbește Lumea” atât despre ea, cât și despre Gabi Bădălău. Surse apropiate, spune Cancan.ro, ar fi declarat că Bianca a răbufnit aproape violent, declarând:

Cristina Cioran nu ar fi la prima declarație legată de Bianca Drăgușanu. În trecut vedeta a mai avut păreri legate de modul cum arată Bianca, dar și despre relația cu Gabi Bădălău.

”Ea este o divă voluptoasă… Nu i-aș fi văzut împreună… După ce fost cu Bodi… Cred că pentru Bianca sunt niște vacanțe până se plictisește. Bianca e o tipă care vrea să râdă. Așa am cunoscut-o. Sau poate râde de el. Bădălău nu pare vreun mascul! Am auzit și asta, că are bani! Și ce, plătește femeia?

Eu spun că nu l-am văzut ca un mare mascul. Nu-mi spune, Cove, că Bădălău are vreo calitate de asta deosebită din punct de vedere al uniunii dintre o femeie și un bărbat!”, a mai declarat Cristina Cioran la ”Vorbește Lumea”.