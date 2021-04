Sora Biancăi Drăgușanu, pe urmele vedetei. Ce a decis să facă, este în premieră pentru ea

Bianca Drăgușanu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este una dintre cele mai cunoscute, mediatizate și controversate vedete din România. Dar câți o cunosc pe sora ei, Oana? Frumoasa blondină a participat alături de celebrul designer în al doilea sezon Asia Express, la Antena 1. Cum a decis sora Biancăi să meargă pe urmele designerului. Ce a decis să facă. Este în premieră pentru ea.

Frumusețea este o trăsătură de familie în cazul Biancăi și al Oanei. Cele două surori seamănă izbitor de tare, se sprijină necondiționat și mereu sunt alături una de cealaltă. Cu toții știm pasiunea fostei soții a lui Alex Bodi pentru operațiile estetice, lucru pe care diva mereu l-a recunoscut. Iată că acum Bianca a trecut, din nou, pragul cabinetului medicului estetician, însă, surpriză! De data aceasta, nu Bianca și-a dorit alte retușuri, ci sora ei Oana este cea care a hotărât să schimbe ceva la felul în care arată.

Sora Biancăi Drăgușanu o ia pe urmele vedetei? Așa se pare, deoarece Oana și-a dorit să își mărească buzele. Deși este o femeie foarte frumoasă și naturală, fanii vedetei complimentând-o pe aceasta când a participat la Asia Express, Oana a simțit nevoia de a aduce mici îmbunătățiri la nivelul chipului său. Iubita lui Gabi Bădălău a fost alături de sora ei, în timpul procedurii, și a imortalizat momentul pe rețelele sociale.

Celebrul designer face bani frumoși. Deși s-a speculat foarte mult că Bianca Drăgușanu nu și-ar mai permite stilul de viață luxos pe care îl avea când era soția afaceristului Alex Bodi, fosta prezentatoare TV de la Kanal D se descurcă foarte bine pe plan financiar. Bianca are numeroase contracte de imagine, afacerea din domeniul modei precum și cea cu perucile. Blondina spune că îi intră suma bănoasă de 10.000 de euro în cont, lunar.

„Eu am un reach la tot Instagramul meu, eu am contracte foarte bune și câștig peste 10.000 de euro din tot ce se întâmplă acolo, scris și pe foaie la care se plătește taxă. 10.000 minim! Când vine Black Friday fac și 20.000. Iar eu trebuie să am întptdeauna instastory-uri. eu plătesc taxe și impozite la toate încasările pe care le am. Eu trebuie să-mi pozez pantofii, bluzița, extensiile, cerceii și așa mai departe. Trebuie să am un flux”, a declarat Bianca Drăgușanu, acum ceva timp, la emisiunea Xtra Night Show de la Antena Stars.