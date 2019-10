Bianca Drăgușanu și Alex Bodi, divorț după o căsnicie de 3 luni. Vedeta a postat imagini cu ea bătută. Ce spune bărbatul

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au divorțat după o căsnicie de 3 luni. Mariajul a ajuns la final din cauza violenței. Vedeta a postat imagini cu semnele agresiunii. Ce spune bărbatul în apărarea sa?

Frederic Beigbeder a scris că dragostea durează trei ani. Ei bine, dacă ar fi avut-o ca muză pe Bianca Drăgușanu, sigur și-ar fi schimbat unghiul de abordare. Spre exemplu, pentru Bianca, trei luni au fost de ajuns pentru ca iubirea să se ducă pe apa sâmbetei. De altfel, povestea ei de iubire cu afaceristul Bodi a fost presărată cu multe împăcări și despărțiri, cu mare scandal, care s-au încheiat cu agresiuni ori cu apeluri din partea vecinilor la 112.

Cei doi s-au cununat la înveputul lunii august, iar nou anotimp le-a adus alte gânduri, cele de despărțire. Astfel, cuplul a decis să își spună adio, după doar trei luni de dragostea. În urma neînțelegerilor, aceștia au decis să meargă pe drumuri separate, iar Bodi a făcut primele declarații despre motivul despărțirii.

„Relaţia mea cu Bianca s-a încheiat. Am constatat că nu avem intenţii comune, am considerat amândoi că este mai ok. Am depus actele de divorţ, termenul este pe 2 decembrie, avem câteva zile de gândit, dar noi doi am considerat că cel mai este să o luăm pe drumuri separate că nu ajungem la un punct comun.