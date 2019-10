Bianca Drăguşanu, probleme mari de sănătate. De ce boală gravă suferă soţia lui Alex Bodi

Bianca Drăgușanu are un motiv de îngrijorare. Aceasta are o boală gravă care riscă să se agraveze, dacă nu respectă exact indicațiile medicilor. De ce suferă soția lui Alex Bodi?

Din păcate, paradisul Biancăi Drăgușanu se cam întunecă din cauza unor probleme de sănătate. Soția lui Alex Bodi suferă de o boală incurabilă care riscă să se agraveze dacă nu va urma sfaturile medicilor. Din păcate, Bianca a fost diagnosticată cu diabet, boală dezvoltată pe sistem nervos. Cu toate că are diabet, nu a ajuns încă în stadiul în care să facă insulină zilnic, dar s-a confruntat deja cu episoade în care a avut nevoie de tratament urgent. Dacă nu va respecta exact indicațiile medicilor, fosta soție a lui Victo Slav riscă să devină dependentă de insulină.

„De foarte multe ori când am avut crize a trebuit să fac insulină. Încă nu sunt dependentă, dar mai am numai un pas. Dacă nu am grijă de mine, medicii m-au avertizat că boala se poate agrava foarte repede. Eu pun foarte mult suflet atunci când mă îndrăgostesc, mă implic şi sufăr foarte mult. Am făcut diabet pe sistem nervos, din dragoste. Am descoperit în urma unor analize că sunt bolnavă. Acum trebuie să am grijă, nu am voie să mă enervez şi trebuie să ţin regim alimentar strict”

