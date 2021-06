Bianca Drăgușanu, primele declarații despre al doilea copil: ”În curând”

Bianca Drăgușanu nu se mai ferește să spună lucrurilor pe nume și mărturisește cu toată tăria că își dorește să fie din nou mamă, cu iubitul ei, viitorul soț, Gabi Bădălău.

Vedeta spune despre sine că este o femeie asumată și matură. Și s-ar părea că, deși are o relație de numai câteva luni cu Gabi Bădălău, el va fi cel care o va aduce din nou în fața altarului și o va face mamă pentru a doua oară.

Cu toate acestea, situația nu este deloc una simplă, având în vedere că Gabi Bădălău nu a divorțat oficial de mama copiilor lui, Claudia Pătrășcanu, prin urmare, acea nuntă fastuoasă pe care el și Bianca Drăgușanu o plănuiesc. Totuși, copilul pe care vedeta și-l dorește poate să vină oricând, ea dorindu-și ca acest lucru să i se întâmple cât mai curând.

Și chiar dacă în urmă cu numai câteva zile Gabi Bădălău a anunțat public despărțirea de Bianca, s-a afișat imediat alături de ea, semn că despărțirea lor durase numai câteva ore. Recent, într-una dintre seri, Bianca a mai spus cu cine a ieșit să petreacă în club, iar răspunsul nu a întârziat să apară:

Mai mult decât atât, Bianca Drăgușanu a postat pe rețelele de socializare și momentul împăcării cu Gabi Bădălău. A primit un buchet de trandafiri galbeni și frezii, fapt care a impresionat-o. Mai mult, ea i-a făcut chiar și o declarație partenerului ei, spunându-i că îl iubește.

Claudia Pătrășcanu a dat recent detalii despre cum decurge situația între ea și încă soțul ei, spunând că așteaptă să se finalizeze divorțul.

”Nu s-a intamplat niciodata sa vina sa ia copiii si eu să nu-i dau (n.red. Gabi Bădălau). Mereu i-am persmis sa vina sa ii vada, cei de la Protectia Copilului deja au consemat totul, copiii nu mai vor sa mearga la Bolintin. Gabi a facut din toata povestea asta, a adus o neliniste, nu a venit si asa s-a intamplat si alte dati. El trebuie sa faca mai mult efort ca ei sa mearga si la el acasa.

Nu am mai vorbit cu fostii socri, sunt 2 ani de zile cand nu am mai vorbit cu ei. Ușa e deschisa si pentru ei, daca vor sa ii vada, aici sau la Bolintin. Eu nu pot sa ii fac ordine in viata, cum nici el nu poate sa imi faca ordine in viata. Nu vorbesc de pensie, suntem intr-o instanta, daca el ar fi vrut sa fie bine pentru copii, consider ca nu trebuia sa fim intr-o instanta. Sper sa terminam ca deja ne intindem cu probe peste probe. Suntem in Agigea, aici locuim, aici facem si plaja. Suntem intr-o vacanta continua aici la mare”, a spus Claudia Pătrășcanu recent, în emisiunea ”La Măruță”.