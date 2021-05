Ce a anunțat Claudia Pătrășcanu după vestea nunții dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău: ‘Nu mai există’

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău nu mai sunt de aproximativ doi ani împreună, dar nici acum nu și-au încheiat definitiv socotelile. Ce a anunțat artista după vestea nunții dintre încă actualul soț și celebra Bianca Drăgușanu?

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au fost cândva un cuplu care i-a făcut pe mulți invidioși. Iată că liniștea casei lor era doar la suprafață, pentru că imediat după separarea lor zgomotoasă artista a început să-i aducă acuzații dure încă actualului soț.

Solista nu se iubește cu nimeni la moment, dar Gabi i-a găsit în acest timp o înlocuitoare. Timpul a trecut, iar bărbatul a decis că este momentul pentru o relație stabilă alături de nimeni alta decât Bianca Drăgușanu, proaspăt ieșită atunci din relația cu Alex Bodi.

Solista a transmis un mesaj dur referitor la tatăl copiilor ei în care a susținut că din acest moment nu mai dorește niciun fel de comunicare cu el. Tocmai când lucrurile păreau că se așează la locul lor iată că s-a întâmplat altceva între foștii parteneri.

Vedeta nu vrea decât să scape odată de perioada de calvar din viața sa și să obțină divorțul pentru a-și putea crește în liniște și pace cei doi copii. Șatena a declarat că nu vrea să mai fie asociată cu acesta și că cele aferente sunt ultimele mărturii despre situația din trecut.

„Acest om este o rusine. Mascarada in care își târâie copiii fără sa se gândească la urmări este de toată rușinea. Urmăriri, bătăi, injurii, dezmat și anturaje dubioase nu sunt pentru educația mea și a ceea ce vreau sa le ofer acestor copii, de altfel viitor al acestei lumi practic. Mi-as fi dorit din inima ca acești doi baieti puri sa-mi fi purtat numele meu, PATRASCANU!

Voi avea grija in continuare ca acești doi copii sa primească o educație exemplara de la mine, cu demnitate și multă iubire….ii voi îngriji cu multă atenție și protecție. Este ultima explicație, ultimul interviu pe care îl mai acord legat de acest personaj, al acestei tari de unde nimeni nu are nimic de învățat.

Înainte sa-l preocupe pregătirea nunții,ar trebui sa vina in fata instanței și sa își asume tot, sa-mi acorde divorțul, caci un om care își iubește viitoarea soție pana in măduva oaselor vrea sa termine rapid cu fosta ci nu sa o amenințe ca o mai tine încă doi ani prin Instanțe. Circul in care se scaldă nu este demn de mine și nici de copiii mei. Eu am vrut și vreau doar ca acești copii ai mei, sa fie in siguranța,sa fie sănătoși și protejați”

Claudia Pătrășcanu (Sursa: spynews.ro)