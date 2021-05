Ce a ajuns să facă Claudia Pătrășcanu pentru bani, de fapt. Imaginile sunt publice pe internet

Claudia Pătrășcanu pare a avea probleme cât se poate de serioase cu finanțele, astfel că în timp ce se află în proces de divorț cu Gabi Bădălău, pentru custodia copiilor, artista se străduiește din răsputeri să se îngrijească de fiii ei, care momentan locuiesc cu ea la Constanța.

Claudia Pătrășcanu s-a decis să își facă curățenie în garderobă, iar de curând, aceasta și-a postat mai multe genți și perechi de pantofi pe un grup de Facebook, pentru a le vinde. Toate aceste produse sunt de brand, iar artista nu le vinde pe bani mulți.

Ca și exemplu, Claudia Pătrășcanu a scos la vânzare o pereche de adidași contra sumei de 2.000 lei, dar și o geantă pe care cere suma de 600 lei.

Claudia Pătrășcanu speră ca vara aceasta să aibă concerte și să poată să-și întrețină familia, însă se pare că pentru moment s-ar confrunta cu o situație mai puțin comodă din cauza banilor.

Claudia Pătrășcanu a intrat în direct, săptămâna trecută, în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a povestit ce se mai întâmplă în familia ei.

”Nu s-a intamplat niciodata sa vina sa ia copiii si eu să nu-i dau (n.red. Gabi Bădălau). Mereu i-am persmis sa vina sa ii vada, cei de la Protectia Copilului deja au consemat totul, copiii nu mai vor sa mearga la Bolintin. Gabi a facut din toata povestea asta, a adus o neliniste, nu a venit si asa s-a intamplat si alte dati. El trebuie sa faca mai mult efort ca ei sa mearga si la el acasa. Nu am mai vorbit cu fostii socri, sunt 2 ani de zile cand nu am mai vorbit cu ei. Ușa e deschisa si pentru ei, daca vor sa ii vada, aici sau la Bolintin. Eu nu pot sa ii fac ordine in viata, cum nici el nu poate sa imi faca ordine in viata. Nu vorbesc de pensie, suntem intr-o instanta, daca el ar fi vrut sa fie bine pentru copii, consider ca nu trebuia sa fim intr-o instanta. Sper sa terminam ca deja ne intindem cu probe peste probe. Suntem in Agigea, aici locuim, aici facem si plaja. Suntem intr-o vacanta continua aici la mare”, a spus Claudia Pătrășcanu recent.