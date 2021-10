Bianca Drăgușanu, momente șocante în vacanța din Franța: ‘Japcă pe față’. Vedeta a făcut o criză de nervi

Bianca Drăgușanu a avut parte de momente șocante în vacanța petrecută la Disneyland Paris, unde a mers cu fiica ei, dar și cu sora și fiul acesteia.

Bianca Drăgușanu nu s-a arătat încântată de vacanța la Disneyland Paris, locul în care și-a dus fiica, la împlinirea vârstei de cinci ani. Se pare că nimic de acolo nu a fost pe placul ei, singura bucurie a sa fiind bucuria fiicei ei și a nepoțelului ei.

”Tot parcul este o imensă coadă. Cea mai scurtă la care am stat, 56 de minute. Copiii voiau peste tot, cum să-i refuzi? Stăteau câteva secunde în trenulețul groazei, să zicem, apoi o oră la coadă, pentru un alt traseu.

Nici mâncare nu a fost pe placul ei. Ea a povestit că abia a găsit un restaurant, de unde a luat carne de vită. ”Dar mereu carne de vită, cât să mănânc?”, a mai spus iubita lui Gabi Bădălău.

Mâncarea e făcută pe repede înainte. Ceva rău și scump. Le-aș cere dublu, dacă m-ar vrea din nou acolo. Aș negocia la sânge. Eu am mâncat salată și vită la Steakhouse, cu programare. Am stat 3-4 zile, m-am chinuit să găsesc una. Eu mi-am luat banii cu mine, nu asta a fost problema”, a mărturisit Bianca Drăgușanu .

”E genul de fast-food. Acolo numai gogoși, fast food, vată pe băț … Iar la hotel? Mâncarea proastă, trebuie să plătești înainte, nu știi ce iei, te trezești cu ceva aiurea. Am stat în hotelul Disney, care nu avea nici măcar minibar.

Una peste alta însă, copiii s-au declarat fericiți, iar asta înseamnă că această călătorie a meritat.

”Orice jucării am luat. Doi copii, al meu și al soră-mii, au fost bucuroși. Asta a fost singura mea bucurie la Disney, bucuria lor. E 180 de euro meniul de copil, am cumpărat tot ce au vrut ei. Cea mai ieftină jucărie e 80 de euro. Și de trei ori pe zi își luau. Păi cum să nu iei, când auzi ”Mami, o vreau, e ultima”. Se uită cu ochii ăia mari la mine, cum să nu-i iau? Am fost să-i îndeplinesc un vis Sofiei și nepoțelului meu”, a încheiat Bianca Drăgușanu, pentru sursa citată.